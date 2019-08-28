Фото: скриншот с видео В Уфе спасли бабушку, которая хотела попасть в свою квартиру через балкон третьего этажа Фото: скриншот с видео

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе соседи спасли бабушку, которая едва не выпала из окна третьего этажа.

Как сообщила жительница дома 205/1 по ул. Кольцевой Виктория Соколова, вечером 27 августа в чат жильцов написали с просьбой о помощи: из окна третьего этажа падает бабушка.

Как выяснилось, бабушка вышла из своей квартиры, по некоторым данным, вынести мусор, а дверь захлопнулась, и попасть домой она не смогла. Тогда она попросила свою соседку о помощи: зайти в свою квартиру через ее балкон.

Жильцы удивляются реакции соседки. По их словам, она спокойно наблюдала, как бабушка перелезает через ограждение и по парапету двигается к своему балкону. Но что-то пошло не так, и женщина стала соскальзывать вниз.

К счастью, ее успели спасти: мужчина вызвался помочь и затащил бабушку в окно ее квартиры.