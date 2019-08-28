В России для пациентов выпустили методические пособия о раке

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Клиника амбулаторной онкологии и гематологии и Благотворительный фонд помощи взрослым «Живой» перевели на русский язык пособия, которые дадут человеку с онкозаболеванием достоверную информацию о его диагнозе, сообщает Агентство социальной информации.

По мнению врачей, пациент часто приходит неподготовленным, не знает, какие вопросы задать. В итоге за 20 минут, выделенных на прием, врач не успевает рассказать все необходимое. Именно поэтому Михаил Ласков, онколог, руководитель Клиники амбулаторной онкологии и гематологии, предложил выпустить в России гайдлайны — методические пособия о болезни и вариантах лечения.

«Каждый день ты тратишь полчаса на то, чтобы разубедить человека в его предрассудках. Что от рака, например, не надо пить керосин и соду. Это забирает время, и его не хватает на обсуждение более серьезных и важных для пациента вещей. И так родилась идея сделать текст для каждого пациента в зависимости от вида заболевания», — отметил Ласков.

Такие тексты врачи нашли у организации NCCN, которая объединяет 28 ведущих центров по изучению рака в США и выпускает рекомендации для врачей и пациентов.

Гайдлайны этой организации рассказывают об изменениях, которые происходят с человеком во время болезни, о вопросах, которые стоит задавать врачу, режиме питания, отдыха, возможных вариантах терапий.

Гайдлайны NCCN опубликованы только на английском языке и многим русскоговорящим людям с онкозаболеваниями недоступны.

Поэтому фонд «Живой» вместе с партнерами взялся за перевод пособий, планирует подготовить еще 19 гайдлайнов и готов принять помощь от коллег из НКО. Поддержать выпуск гайдлайнов финансово можно на сайте.

Сейчас переведены четыре гайдлайна: о метастатическом и раннем раке легкого, раке ободочной кишки и раке желудка. Их можно найти на сайте фонда «Живой».

По мнению Андрея Павленко, хирурга-онколога и председателя совета Cancer Fund, гайдлайн будет дисциплинировать врачей. Если пациенту отказывают в химиотерапии на третьей стадии, после прочтения гайдлайна у него могут возникнуть вопросы к такому решению врача. И хотя пособие носит рекомендательный характер, врач все равно должен будет обосновать свою позицию.

Координаторы программы планируют обеспечить гайдлайнами пациентов во всех регионах России. Сейчас сотрудники организации договариваются с руководством клиник и врачами, которые будут рассказывать об этих изданиях своим пациентам.

В клиниках либо будут распечатывать пособия, либо рассказывать пациентам, на каком сайте их можно прочесть. Кроме того, фонд планирует добиться, чтобы информация о гайдлайнах появлялась в поисковиках в первых строках.

По мнению врачей, достаточно обеспечить пособиями региональные или республиканские онкологические учреждения, в которые обычно попадают люди не только из городов, но и из деревень и сел. Так они будут доступны многим.