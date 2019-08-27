Готов за 60 минут: мы собрали ребенка в школу в «Планете»партнерский материал
Готов за 60 минут: мы собрали ребенка в школу в «Планете» Фото: Вадим Брайдов
УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ», Альфия Табермакова/.
До начала учебного года осталось совсем чуть-чуть, а значит, для родителей настала буквально горячая пора. Как собрать детей в школу, купить им все необходимое и желательно сделать это в одном месте, ломают голову сейчас многие мамы и папы.
Мы на опыте наших героев убедились, что найти и приобрести все школьные товары можно, посетив ТРЦ «Планета». Буквально за час мама Анна и ее дочка — первоклассница Аиша выбрали нужные вещи и товары для школы и теперь могут посвятить оставшиеся дни каникул веселым развлечениям.
– Что нас сразу порадовало в «Планете» — это то, что детские магазины находятся рядом и на одном уровне, а значит, не придется долго и много ходить, — признается мама первоклассницы Аиши Анна. — Думаю, многие мамы поймут, каково это — делать покупки с маленькими непоседами, когда им нужно купить много разных товаров и при этом полностью угодить детским предпочтениям.
Первым делом мы заглянули в магазины, где представлена школьная форма. Так, в Acoola нашей маленькой героине понравились белые блузки, юбка, платье-сарафан и жилетка. Все размеры для первоклассницы были в наличии. А приятным сюрпризом на кассе стало то, что в магазине до 1 сентября 2019 года действует акция «3=2», то есть при покупке двух вещей третья (с наименьшей стоимостью) идет в подарок.
В Gulliver Анна и Аиша без труда выбрали стильный кардиган, белоснежную блузку и юбку, а поскольку в магазине на школьную коллекцию действует акция «3=4» (она продлится до 31 августа 2019), четвертую вещь мама и дочка выбрали в подарок.
В магазине «Котофей» наша первоклассница почувствовала себя настоящей принцессой, ведь здесь столько красивой обуви! Благодаря большому ассортименту Аиша сразу нашла туфельки, которые пришлись ей по душе.
В «Котофее» есть обувь для девочек от 29-го до 39-го размера, для мальчиков — от 27-го до 42-го размера. Кстати, в магазине до конца этого лета действует акция «1+1=3» (то есть третий товар по наименьшей стоимости идет в подарок), по которой школьникам можно приобрести не менее нужные, чем обувь, носки и колготки.
Школьную форму и обувь купили, теперь дело за малым — выбрать удобный рюкзак и канцелярские товары, которые будут каждый день помогать первоклашке в учебе и способствовать хорошей успеваемости.
В магазине «БУБЛЬ ГУМ» такой большой выбор школьных рюкзаков, что мы, признаемся, поначалу немного растерялись. Но внимательные консультанты быстро помогли Анне и Аише подобрать рюкзак в соответствии с ростом первоклассницы, который к тому же оказался с ортопедической спинкой, чтобы исключить излишнюю нагрузку на спину ребенка.
Приятно удивила и цена на него, поскольку в магазине действовала выгодная акция на такой нужный предмет для любого школьника.В этом же магазине наши героини выбрали все необходимые канцелярские принадлежности. Тетрадки, ручки, цветные карандаши, альбомы и краски для рисования, пеналы — это и многое другое есть в «БУБЛЬ ГУМе» для первоклассников и учащихся постарше. Все канцтовары настолько красивые и красочные, что школьникам будет только в радость использовать их в учебе.
Школьникам младших классов особенно важно полноценно и правильно питаться. В этом случае настоящей палочкой-выручалочкой станет ланч-бокс, в который мама или папа с утра заботливо могут упаковать еду для ребенка, а он, к примеру, на переменке сможет без труда подкрепиться.
В магазине Zakka оказался такой большой выбор ланч-боксов, и все они были такие хорошенькие, что от покупки не удержались бы даже взрослые. А что, на работе полезные перекусы тоже нужны.Кстати, в Zakka есть специальные термо ланч-боксы, которые сохраняют еду для школьника в теплом виде на протяжении нескольких часов.
Аиша только идет в первый класс, но уже ходит на плавание в бассейн и в танцевальный кружок, поэтому ее мама Анна знает, как важно выбирать ребенку комфортные и качественные товары для активной деятельности и занятий спортом.
Вот и для уроков физкультуры они нашли все необходимое в магазине «Спортмастер». Стильные и удобные футболки, легинсы, теплая кофта-худи и классные кроссовки — все это наши героини быстро нашли в отделе детской одежды и обуви.
Смотрим на часы и сами удивляемся: действительно уложились в час! А раз наша миссия «Собери ребенка в школу» успешно выполнена, пора наградить себя и посвятить время веселым развлечениям. Тем более сейчас в Уфимском Аквапарке, который тоже находится в ТРЦ «Планета», действует акция «Второй билет в подарок».
Так, при покупке двух билетов с тарифом «4 часа» или «Полный день» посетители получают купон на новое бесплатное посещение в октябре. Но нужно поторопиться, потому что акция, как, впрочем, и школьные каникулы, продлится до 31 августа 2019 года.
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