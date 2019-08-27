Готов за 60 минут: мы собрали ребенка в школу в «Планете»

– Что нас сразу порадовало в «Планете» — это то, что детские магазины находятся рядом и на одном уровне, а значит, не придется долго и много ходить, — признается мама первоклассницы Аиши Анна. — Думаю, многие мамы поймут, каково это — делать покупки с маленькими непоседами, когда им нужно купить много разных товаров и при этом полностью угодить детским предпочтениям.

Первым делом мы заглянули в магазины, где представлена школьная форма. Так, в Acoola﻿ нашей маленькой героине понравились белые блузки, юбка, платье-сарафан и жилетка. Все размеры для первоклассницы были в наличии. А приятным сюрпризом на кассе стало то, что в магазине до 1 сентября 2019 года действует акция «3=2», то есть при покупке двух вещей третья (с наименьшей стоимостью) идет в подарок.

В Gulliver﻿ Анна и Аиша без труда выбрали стильный кардиган, белоснежную блузку и юбку, а поскольку в магазине на школьную коллекцию действует акция «3=4» (она продлится до 31 августа 2019), четвертую вещь мама и дочка выбрали в подарок.