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Омбудсмен по правам человека проверит случай недопуска в автобус слепой девушки в Уфе

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Омбудсмен по правам человека проверит случай недопуска в автобус слепой девушки в Уфе Фото: соцсети

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Вслед за прокурорской проверкой, уполномоченный по правам человека Башкирии Рим Каюмов заинтересовался случаем с девушкой-инвалидом в Уфе. Ксению Минелбаеву водитель автобуса не пустил в общественный транспорт с дочкой из-за собаки-поводыря.

«Юристы нашего ведомства защитят права девушки — инвалида по зрению, которую, как сообщают, не пустили в автобус. Мы организовали по данному инциденту проверку», — цитирует РИА «Новости» омбудсмена.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что транспортная компания извинилась перед незрячей девушкой. Также свои извинения принес заместитель председателя Госкомтранса Башкортостана Азат Калимуллин.

Теги: инвалид, собака-поводырь, омбудсмен
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