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27 августа Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: «Мы все переживаем за уфимские театры и цирк. Надо начинать работу»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров: «Мы все переживаем за уфимские театры и цирк. Надо начинать работу» Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 27 августа на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров спросил у министра культуры РБ Амины Шафиковой, как обстоят дела с ремонтом уфимских театров и цирка.

«Мы все переживаем за театр кукол, за русский драм, за башкирский драм, за наш цирк. В каком-то обозримом будущем надо начинать работу. У нас цирк уже сколько стоит без движения? Года три? Сколько детей, считайте, выросли без этого?», — обратился с вопросами к министру Радий Хабиров.

На совещании было озвучено, что по цирку проектные работы уже начались. По театру кукол — получена экспертиза и Минкульт РБ готов заявиться на получение федерального финансирования.

«На 2021 год предварительно нас включили на федеральное финансирование», — пояснила Амина Шафикова.

«Нам надо, чтобы в следующем году», — сказал руководитель региона.

Что касается русского драматического театра, то объект проходит необходимые экспертизы.

Как сообщало агентство «Башинформ», в июле этого года врио главы Башкортостана во время встречи с и.о. генерального директора «Российской государственной цирковой компании» Владимиром Шемякиным обсудили вопросы реконструкции здания Уфимского госцирка и развития циркового искусства.

Республике предлагается взять на себя затраты на подготовку необходимой проектной документации по реконструкции здания и вспомогательных помещений, а также благоустройство прилегающей территории. Сама реконструкция будет выполнена за счёт средств «Росгосцирка». Ориентировочная стоимость работ составит порядка 1 млрд рублей.

Теги: Радий Хабиров, культура
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