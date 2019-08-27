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Без прав на 204 месяца или 17 лет: в ГИБДД Башкирии назвали Топ-3 «неисправных» водителей

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

Без прав на 204 месяца или 17 лет: в ГИБДД Башкирии назвали Топ-3 «неисправных» водителей Фото: Андрей Старостин

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкирии за последние два года за управление машиной в нетрезвом состоянии три раза и более были привлечены к ответственности 32 человека. Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» написал главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

«Бесспорно, это одно из самых грубых нарушений правил дорожного движения. Последствия управления автомобилем «неисправным» водителем зачастую очень плачевные. Госавтоинспекция Башкортостана день за днем ведет целенаправленную работу по задержанию таковых. Суды привлекают их к ответственности согласно действующему законодательству, к счастью, весьма строгому в отношении них. Но не все водители способны делать правильные выводы», — сообщил Динар Гильмутдинов.

Он назвал тройку лидеров по количеству пьяных нарушений.

Первое место занял 36-летний уфимец. Он привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии восемь раз — в итоге лишён прав на 204 месяца или 17 лет.

На втором месте 49-летний житель столицы Башкирии. Мужчина привлекался девять раз — лишён прав на 168 месяцев или 14 лет.

Тройку «призеров» замыкает еще один 41-летний уфимец: привлечен восемь раз — лишен прав на 174 месяца или 14 лет.

«Они выжили, но чаще эти истории заканчиваются трагически. Ежедневные сводки содержат аварии с участием нетрезвых мужчин и женщин, в которых погибли они сами либо ни в чем не повинные люди, — написал начальник ГИБДД РБ и обратился к водителям. — Будьте трезвыми, останавливайте пьяных родственников, друзей, близких, а также незнакомых людей при попытке сесть за руль».

Теги: ГИБДД РБ, алкоголь
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