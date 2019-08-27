Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе В Уфе на улице Бессонова спасатели достали проваливающийся в яму автомобиль Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В информационно-диспетчерский центр Уфы утром 27 августа поступило сообщение о том, что во дворе жилых домов №28 и 28/1 по улице Бессонова произошла просадка грунта и наблюдается скопление воды. Здесь же находится автомобиль, который одним колесом начинает проваливаться в образовавшееся углубление.

По указанному адресу были направлены необходимые городские службы, в частности, к месту выехали сотрудники Управления гражданской защиты Уфы. Через полчаса сотрудники УГЗ эвакуировали машину.

Сейчас работники аварийной службы МУП «Уфаводоканал» проводят земляные работы. Обстоятельства того, почему просел грунт, устанавливаются.