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В Башкирии местные жители достали из воды труп рыбака

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии местные жители достали из воды труп рыбака Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Баймакском районе Башкирии на озере Талкас 26 августа произошел несчастный случай на воде. По информации пресс-службы регионального МЧС, 47-летний мужчина приехал на озеро порыбачить.

«Он плыл на надувной лодке и, снимая сети, упал за борт», — сообщили в ведомстве.

Всплывшее на воде тело с берега заметили местные жители. Они достали труп рыбака из озера и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Теги: ЧП
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