В Башкирии местные жители достали из воды труп рыбака
В Башкирии местные жители достали из воды труп рыбака Фото: Ксения Калинина
УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Баймакском районе Башкирии на озере Талкас 26 августа произошел несчастный случай на воде. По информации пресс-службы регионального МЧС, 47-летний мужчина приехал на озеро порыбачить.
«Он плыл на надувной лодке и, снимая сети, упал за борт», — сообщили в ведомстве.
Всплывшее на воде тело с берега заметили местные жители. Они достали труп рыбака из озера и передали сотрудникам правоохранительных органов.