Фото: kremlin.ru Башкирия в федеральных СМИ: О чем Хабиров рассказал Путину, кто загрязняет Белую в Уфе Фото: kremlin.ru

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Зарплаты, социальные проекты, эффективность контрсанкций. О чем еще Хабиров рассказал Путину на встрече в Кремле и что порекомендовал глава страны.

26 августа президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы Башкортостана Радием Хабировым. Эту новость передали практически все федеральные СМИ. В частности, газета «Аргументы и факты» сообщила, что «стороны обсудили социально-экономическое положение в регионе. По словам Хабирова, индекс промышленного производства в республике составляет 104,5%, показатели строительной отрасли — 109%. Также в регионе за первое полугодие вырос уровень средней зарплаты — до 35400 рублей. Несмотря на засуху, аграриям удалось сохранить хорошие показатели по итогам первого полугодия. Что касается спортивной жизни Башкирии, то в 2021 году там пройдет чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе», пишут в газете и отмечают, что «одной из серьезных проблем региона Хабиров назвал низкую рождаемость». «Глава страны порекомендовал ему наладить в республике наблюдение за беременными и матерями, уделять особое внимание сложным случаям», — рассказали в «АиФ».

О зарплатах, социальных проектах и развитии экономики Башкирии говорил Радий Хабиров на встрече с Владимиром Путиным, продолжает тему «Первый канал». «Республика — один из ведущих промышленных и аграрных центров, — отмечается в сюжете. — Сейчас там создают особую экономическую зону, и перспективы, связанные с этим, интересуют крупных инвесторов». По всей Башкирии запущено сразу несколько программ по строительству и ремонту. Одна из них — «Башкирские дворики». И есть вероятность, что вернувшись с отдыха, многие не узнают своих дворов, рассказали на «Первом». «По всей Башкирии началось обновление и строительство дорог. Оживились сельское хозяйство и промышленность. Но есть, конечно, и проблемы. Обо всем этом 26 августа президенту докладывал врио Главы Башкирии Радий Хабиров», — сообщает телеканал и приводит стенограмму этой встречи.

«Врио главы Башкирии рассказал Путину об эффективности контрсанкций», — пишут «Известия» и информируют, что, в частности, Владимир Путин обсудил с Радием Хабировым «продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 году. Хабиров рассказал главе государства, как в регионе поддерживают эмбарго. По его словам, в республике появились иностранные инвесторы — в частности, крупная французская компания Savencia, которая начала строить в регионе предприятие по производству мягких сыров», — говорится в сообщении. «Селяне так и говорят: вы, говорят, держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это правда работает», — рассказал Хабиров. «Это не санкции, это ответные меры», — ответил глава государства, цитирует издание. Также Путин распорядился обратить внимание на показатели детской смертности, которые в Башкирии выше, чем в среднем по стране. «Эту ситуацию мы потихонечку начали выправлять», — заверил врио главы региона, отмечается в газете.

Где популярнее ипотека. В России в 2018 году чаще всего ипотеку оформляли в Ямало-Ненецком автономном округе, Югре и Тюменской области, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на результаты исследования РИА Новости. В рейтинге было использовано соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев к численности экономически активного населения. «Так, в Ямало-Ненецком автономном округе за год в среднем ипотеку берут 32 человека из тысячи, это в 1,7 раза больше среднего показателя по стране, — говорится в сообщении. — Далее идут Югра и Тюменская область — 29,1 и 28,2 кредита на тысячу экономически активного населения соответственно. Также в топ-10 вошли Чувашия (26,8), Башкирия (26,2), Архангельская область (25,5), Якутия (25,3), Коми (25,0), Татария (24,9) и Магаданская область (24,8)». А реже всего берут ипотеку в Ингушетии (0,8), добавили в REGNUM.

И где самые дешевые отели. Как узнала «Лента.ру», этим летом самым дешевым отелем в России оказался отель «Каштан» в Ростове-на-Дону. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales. Стоимость одной ночи в этой гостинице составляла всего 765 рублей. На втором месте гостиница «Гранада» в Самаре: переночевать в ней можно было за 1026 рублей. За ней последовал отель «Грэйс Проджект» в сочинской Красной Поляне — 1126 рублей. За 1200 рублей в сутки можно было погостить в Волгограде в отеле «Франт на Нефтяной». На пятую позицию попал воронежский «А Отель Брно», где двухместный номер стоил 1260 рублей за ночь. Шестое и седьмое места — по 1300 рублей за ночь — заняли гостиницы «АртХолл Отель» в Минеральных Водах и Arderia в Уфе, пишет «Лента.ру».

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Семак поздравил «Уфу». Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который до петербуржцев возглавлял ФК «Уфа», поздравил бывшую команду с победой над сине-бело-голубыми, передает «Матч ТВ». «Рядом были с Шамилем Газизовым — конечно, его поздравил. Что касается игроков «Уфы» — с ними не виделся, доступа в техническую зону у меня не было. Но сейчас, пользуясь случаем, поздравляю их через вас — и главного тренера, и весь клуб «Уфа». Что я и всегда делаю. Конечно, это хороший результат для клуба!» — сказал Семак. Матч 7-го тура РПЛ закончился поражением «Зенита» от «Уфы» (0:1), напомнили на спортканале и отметили, «что 43-летний специалист отбывал дисквалификацию на проходившей встрече и не мог руководить командой во время матча».