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В Башкирии определили лучшего водителя скорой помощи

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минздрава

В Башкирии определили лучшего водителя скорой помощи Фото: пресс-служба Минздрава

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе впервые прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автомобиля скорой помощи».

Всего в конкурсе приняли участие 34 водителя скорой помощи из городов и районов республики. При отборе номинантов учитывались стаж работы в этой должности, безаварийность вождения, отсутствие жалоб от населения и нарушений трудовой дисциплины, — сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Конкурс состоял из трех этапов: на первом этапе участники прошли компьютерное тестирование на знание правил дорожного движения (по экзаменационным билетам ГИБДД МВД по РБ). Вторым этапом стала демонстрация навыков фигурного вождения автомобиля и оказания первой помощи пострадавшим. Третий этап включал в себя вопросы по оказанию первой медицинской помощи.

По итогам конкурса первое место занял Рафис Хамитов, водитель больницы №1 города Октябрьский. Второе место у Рината Хакимова, водителя скорой помощи Раевской центральной районной больницы. Водителю Давлекановской центральной районной больницы Николаю Белоногову присудили третье место.

Все победители были награждены дипломами и денежными призами.

Теги: конкурсы, скорая помощь
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