Фото: из архива. В Благоварском районе Башкирии обнаружили южно-русского тарантула Фото: из архива.

УФА, 26 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Языково Благоварского района Башкирии местные жители обнаружили южно-русского тарантула. Об этом сообщают корреспонденты ГТРК «Башкортостан».

По словам экспертом, тарантулы и желтобрюхие пауки в последние годы стали продвигаться вглубь региона, и эту территорию уже точно не покинут. Отмечается, что несмотря на свой устрашающий вид, первыми на человека они никогда не нападают. Но укус может сопровождаться аллергической реакцией.«Вообще их яд ориентирован на умерщвление их естественной добычи — насекомых. Но для человека серьёзной опасности не представляет. Сравнивая взрослого человека и ребёнка – укус для ребёнка будет более ощутим», — говорит арахнолог Рауль Абдуллин.Специалисты советуют при при встрече с тарантулом или пауком-саком не паниковать. Надев плотные перчатки, паука можно убрать в небольшую ёмкость с крышкой. В случае, если паук все же укусит, то следует принять антигистаминный препарат и при необходимости обратиться за медицинской помощью.