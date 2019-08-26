В Башкирии кино показывали там, где это было категорически запрещено

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 26 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Как в республике повышали культуру кинообслуживания населения и почему кино «крутили» там, где это было категорически запрещено. Обо всем этом поведала газета «Сталинец» в июле 1958 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Кино является одной из действенных форм коммунистического воспитания трудящихся», — сообщает газета. Поэтому компартия и правительство стремились организовать широкую сеть стационарных установок и кинопередвижек с таким расчетом, чтобы в каждом населенном пункте страны кино было доступно для трудящихся. Однако достичь этого удавалось не везде, ведь показ кинокартин требовал специального оборудования – кинокамер и кинобудок.

«У нас в районе из 69 населенных пунктов в пятнадцати деревнях нет никаких культурно-просветительных учреждений и кино приходится показывать в школах. А это, как известно, категорически запрещено», — констатировали 11 июля 1958 года в газете «Сталинец» Кушнаренковского района. Не было помещений для показа кино в деревнях Ахлыстино, Субаево, Кривой Ключ, Турнабасово. При этом в некоторых населенных пунктах клубы имелись, но в них тоже нельзя было демонстрировать кинофильмы, так как там отсутствовали кинокамеры, помещения для электростанций и противопожарный инвентарь. В связи с этим исполком райсовета обязал председателей сельсоветов и колхозов построить при каждом сельском клубе кинокамеры и будки. Но не везде это указание выполнялось.

«До сих пор не начато строительство камер и будок в обоих клубах в колхозе «Чармасан», в деревнях Тартышево, Байталлы, Ново-Баскаково, Султанаево», — информировала газета. А в это время, из-за отсутствия кинокамер и будок, имеющаяся в отделе культуры района широкопленочная аппаратура бездействовала.

«Надо создать условия для кинопоказа в каждом населенном пункте», — призвали в издании, отметив, что «1959 год должен стать годом сплошного стационирования киноустановок».

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Напомним, сейчас в Уфе проходит IV Международный кинофестиваль «Серебряный Акбузат».