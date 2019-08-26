Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.60

EUR 72.62

26 августа Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии кино показывали там, где это было категорически запрещено

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 26 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Как в республике повышали культуру кинообслуживания населения и почему кино «крутили» там, где это было категорически запрещено. Обо всем этом поведала газета «Сталинец» в июле 1958 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Кино является одной из действенных форм коммунистического воспитания трудящихся», — сообщает газета. Поэтому компартия и правительство стремились организовать широкую сеть стационарных установок и кинопередвижек с таким расчетом, чтобы в каждом населенном пункте страны кино было доступно для трудящихся. Однако достичь этого удавалось не везде, ведь показ кинокартин требовал специального оборудования – кинокамер и кинобудок.

«У нас в районе из 69 населенных пунктов в пятнадцати деревнях нет никаких культурно-просветительных учреждений и кино приходится показывать в школах. А это, как известно, категорически запрещено», — констатировали 11 июля 1958 года в газете «Сталинец» Кушнаренковского района. Не было помещений для показа кино в деревнях Ахлыстино, Субаево, Кривой Ключ, Турнабасово. При этом в некоторых населенных пунктах клубы имелись, но в них тоже нельзя было демонстрировать кинофильмы, так как там отсутствовали кинокамеры, помещения для электростанций и противопожарный инвентарь. В связи с этим исполком райсовета обязал председателей сельсоветов и колхозов построить при каждом сельском клубе кинокамеры и будки. Но не везде это указание выполнялось.

«До сих пор не начато строительство камер и будок в обоих клубах в колхозе «Чармасан», в деревнях Тартышево, Байталлы, Ново-Баскаково, Султанаево», — информировала газета. А в это время, из-за отсутствия кинокамер и будок, имеющаяся в отделе культуры района широкопленочная аппаратура бездействовала.

«Надо создать условия для кинопоказа в каждом населенном пункте», — призвали в издании, отметив, что «1959 год должен стать годом сплошного стационирования киноустановок».

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Напомним, сейчас в Уфе проходит IV Международный кинофестиваль «Серебряный Акбузат».

Теги: Национальный архив РБ, архив печати, кино
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии при лобовом столкновении двух легковушек погибла 25-летняя женщина
В ГИБДД Башкирии выясняются подробности смертельного ДТП, которое произошло сегодня утром на 63 км автодороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли. По оперативным д
В Уфе планируют создать школу для обучения собак-помощников
Клуб владельцев собак-поводырей «Актырнак» и общественный центр «ПТУлей» намерены создать в Уфе школу для собак-помощников. В помещениях «ПТУлья» буду
Смертельное ДТП под Уфой: после столкновения с Mazda 3 пешеход погиб на месте
Накануне вечером на 16 км автодороги Уфа-Охлебинино в Иглинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием пешехода. В аварии погиб 29-летний
В ближайшие дни температура воздуха в Башкирии может опуститься до +2 градусов
В ближайшие дни в Башкирии заметно похолодает. По данным Башгидрометцентра, уже в понедельник, 26 августа, на территории республики ожидается переменная
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть