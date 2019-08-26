Фото: Марина Захарова, официальный сайт Есть такой день - 26 августа: поклонники Земфиры празднуют день рождения певицы Фото: Марина Захарова, официальный сайт

УФА, 26 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

26 августа Земфира Рамазанова отмечает день рождения: певице исполнилось 43 года.

В соцсетях поклонники публикуют поздравления, устраивают флешмобы под традиционным хештегом #естьтакойдень26августа.

«Однажды на нашем зеленом шаре появилась талантливая девушка Земфира, и знаете, нам очень везёт жить с ней в одно время. Пусть музыка продолжает вдохновлять ее и чувствовать счастье, а мы будем наслаждаться творениями и любить всем своим «щербатым и юным». С Днём рождения, Земфира!» — написали в уфимском сообществе поклонников Земфиры.

Одной из первых Земфиру поздравила режиссер и давняя подруга певицы Рената Литвинова. На своей странице в Инстаграм она написала: «Любимый композитор и певица, будь счастлива! Скользи!)»

Российская фан-зона, которая ежегодно готовит сюрпризы ко дню рождения певицы, а также на ее концертах, и в этом году попыталась удивить любимицу: в центре Москвы развернули большой плакат с изображением Земфиры и словами поздравления.

Администраторы главного фанатского сообщества опубликовали от имени всех поклонников поздравление:

«В одном из самых красивых мест Москвы мы собрались, объединённые любовью и магией вашей музыки. Мы желаем, чтобы вы всегда ощущали ту любовь, уважение и трепет, которые так много людей чувствуют каждый день. Будьте счастливы! Мы очень любим вас, и это навсегда».

Стоит отметить, что поклонники каждый год готовятся к празднованию дня рождения певицы. Например, в 2016 году они сняли масштабное видеопоздравление, с участием большого количества фанатов из разных городов и даже континентов. В съемках приняли участие музыканты певицы. В финале поклонники собой выложили портрет певицы в поле.

В настоящее время в социальной сети «ВКонтакте» опубликовано более 2,5 тысячи постов с хештегом #естьтакойдень26августа.