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В аэропорту «Уфа» открылся Центр по ремонту воздушных судов

ОБЩЕСТВО
Фото: аэропорт «Уфа»

В аэропорту «Уфа» открылся Центр по ремонту воздушных судов Фото: аэропорт «Уфа»

УФА, 27 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

26 августа в международном аэропорту «Уфа» состоялось торжественное открытие Центра по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов региональных и ближнемагистральных воздушных судов .

Новый объект создан на базе реконструированного ангара и передан группе компаний «ЮТэйр» на условиях аренды. В нем будут проходить техническое обслуживание и ремонт воздушные суда Ан-24, Ан-26, Ан-74, Як-42 и их модификации. Открытие предприятия позволило создать 156 новых рабочих мест.

Центр оснащен собственной лабораторией технической диагностики и неразрушающего контроля, лабораторией авиационного и радиоэлектронного оборудования, а также необходимыми средствами наземного обслуживания, позволяющими выполнять все виды оперативного и периодического технического обслуживания перечисленных типов воздушных судов.

Как отметил гендиректор аэропорта «Уфа» Александр Андреев, на протяжении многих лет авиакомпания «ЮТэйр» является лидером по объему перевозок в аэропорту «Уфа».

﻿«Сегодня доля рейсов на внутренних авиалиниях, минуя Москву, составляет более 50%, из них более половины выполняет авиакомпания «ЮТэйр». Наше сотрудничество позволило сделать уфимский аэропорт региональным хабом, где отработана схема транспортного коридора между Сибирью и западной частью страны. Открытие центра по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов — это важный этап в развитии обоих предприятий. С нашей стороны это событие приведет к увеличению основных производственных показателей. Теперь помимо воздушных судов В737-500, которые проходят ремонт и ТО в действующем уже более пяти лет центре по ремонту и техническому обслуживанию, он также находится на территории аэропорта, мы будем принимать на ремонт региональные и ближнемагистральные воздушные суда отечественного производства».
По словам гендиректора авиакомпании «ЮТэйр» Андрея Мартиросова, уже создан центр компетенций по техническому обслуживанию зарубежной авиационной техники, с 2015 года удвоены объемы техобслуживания.

﻿«Сегодня новый этап — мы открываем центр по обслуживанию отечественных самолетов. Этот шаг позволит увеличить объемы региональных авиаперевозок из аэропорта «Уфа», — сказал глава компании.
Справка: АО «Международный аэропорт «Уфа» — современный авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов. Международный аэропорт «Уфа» — первый региональный аэропорт России, подтвердивший свое соответствие производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы с рулежными дорожками и аэровокзал, состоящий из двух терминалов.

Теги: аэропорт
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