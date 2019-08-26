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В нацпарке «Башкирия» медведица с тремя медвежатами попала в объектив фотоловушки

ОБЩЕСТВО
Фото: скриншот видео | Видео: нацпарк Башкирия

В нацпарке «Башкирия» медведица с тремя медвежатами попала в объектив фотоловушки Фото: скриншот видео | Видео: нацпарк Башкирия

УФА, 26 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В национальном парке «Башкирия» медведица с тремя медвежатами попала в объектив фотоловушки. Камеры фото- и видеофиксации засняли медвежье семейство во время водных процедур на роднике. На кадрах видно, как медведица и ее потомство с удовольствием принимают освежающие ванны в холодном источнике.

На территории нацпарка расставлено несколько фотоловушек. Они помогают специалистам наблюдать за животными и выявлять нарушителей. Как правило, аппараты устанавливают на подкормочных площадках или водопоях. Нацпарк уже делился фото- и видеоснимками диких животных, в том числе и медведей.

В Башкирии медведи встречаются довольно часто, поэтому, идя в лес, следует помнить о правилах поведения во время встречи с ними. Если человек случайно в лесу или в поле увидел медведя, нужно дать знать о себе, нельзя допускать животное близко. Можно громко петь, например. Спящего зверя ни в коем случае нельзя будить и задерживаться рядом с ним, наоборот, надо как можно дальше и тише уйти. Уходить всегда надо медленно и в том же направлении, откуда появился человек, пятясь назад по диагонали, не смотря в глаза медведю.

Теги: дикая природа, фотоловушка, нацпарк Башкирия
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