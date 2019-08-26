Фото: Олег Яровиков В Уфе почти половина школ переходят на обучение в одну смену Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

С начала нового учебного года 65 уфимских школ из 128 переходят на обучение в одну смену. Об этом сообщила заместитель главы администрации столицы Башкирии Алина Сулейманова.

«Это большая радость для нас, — отметила замглавы городской администрации. — Хотя на форуме «Взлетай» Уфа была одним из немногих городов республики, в которых процент школ, обучающих детей в одну смену, был намного ниже».

С 2019 года все школы республики, по поручению врио главы Башкирии Радия Хабирова, переходят на пятидневный режим обучения. В связи с этим в регионе стартует проект «Тематические субботы». В Минобразования Башкирии разработали перечень тем для их организации: безопасная суббота, этно-суббота, профориентационная, спортивная, экологическая, патриотическая, здоровая (день диспансеризации), культурная, туристическая.

Также по инициативе руководителя республики для старшеклассников реализован проект «Взлетай!» Модули будут направлены на адаптацию школьников в обществе, формирование их конкурентоспособности и профессиональной ориентации. Эта программа будет действовать также для учеников 5-9 классов.

Три школы Уфы со 2 сентября текущего года будут работать под патронажем Российской академии наук и участвовать в федеральном проекте «Базовые школы». У воспитанников 83-й, 93-й и 64-й школ города будет возможность с помощью этой программы построить карьеру в области науки и высоких технологий.

Помимо этого в 11 образовательных учреждениях Уфы открываются профильные медицинские классы, где учащиеся освоят азы профессии врача на базе лечебных учреждений. Для этого был подписан договор с Башкирским государственным медицинским университетом.

В понедельник, 2 сентября, после праздничных линеек в школах Уфы дадут старт «Урокам Победы» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.