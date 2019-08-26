От волонтера гримера до атташе: кем стали добровольцы Башкирии на WorldSkills в Kaзани

Фото: автор



Фото: автор

УФА, 26 авг 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Казани 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на несколько дней стал центром притяжения десятка тысяч жителей Татарстана и гостей республики, в том числе иностранных туристов и участников соревнований. Их встречают, провожают и направляют 3500 волонтеров. Среди добровольцев есть и жители Башкортостана — шесть человек, которые задействованы на таких позициях и ролях, как управление объектом, экскурсионное обслуживание, медицинский сектор, сервис для посетителей (навигация), атташе делегаций стран и регионов-участников, а также волонтёр гримера-парикмахера.

Как сообщил агентству «Башинформ» руководитель волонтерского корпуса чемпионата WorldSkills Александр Карпов, по результатам заявочной кампании WorldSkills Kazan 2019, было подано более 15 тысяч заявок от кандидатов из 90 стран мира, в том числе из всех регионов России. В итоге, была сформирована команда, в которую вошли 2 900 волонтеров из Казани и Татарстана, 500 представителей субъектов РФ и 100 международных волонтеров.

«Самым основным «фильтром» при отборе волонтеров в команду была языковая подготовка. Большинство из кандидатов отсеялось по уровню владения языком. Какой-либо иностранный язык на разговорном уровне, как минимум, должен быть. К атташе более высокие требования, они должны владеть несколькими языками. Еще одно не менее важное качество – проактивность, готовность включиться в любой вопрос, нигде не пройти мимо, всегда прийти на помощь. Мотивация – одна из основных задач проверки при собеседовании: открытыми вопросами выясняем, зачем кандидат подал заявку. Кто-то пришел в волонтерскую программу, чтобы практиковать языки, кто-то просто хочет находиться в эпицентре событий и потом рассказывать детям и внукам о своем участии, вписывать свое имя в историю. Другие идут за коммуникацией, знакомствами, профессиональной практикой», — рассказал Александр Карпов.

По его словам, средний возраст волонтера – 23-24 года. Самому «опытному» волонтеру 81 год. По соотношению девочек и мальчиков – девочек больше (1:3).

Волонтеры задействованы по 33 направлениям на 97 позициях и ролях: на соревновательных площадках, в сервисных направлениях (транспорт, аккредитация, организация питания), на информационных станциях в городе. «Казань Экспо» является самым большим по числу задействованных волонтеров объектом: с учетом 300 волонтеров-атташе, здесь работает 2 415 добровольцев.

Добровольцы безвозмездно выполняют свою работу. Они трудятся в две смены. Организаторы мероприятия обеспечивают им проезд (выдаются транспортные карты), проживание, трехразовое питание, телефонную связь, а также страхуют их жизни и здоровье. У них также есть мотивационная программа — каждый день они получают элемент полезного и практичного сувенирного набора. Утром их заряжают энергией и позитивным настроем так называемые «аниматоры», в течение 10-15 минут проверяется дресс-код, макияж, так как действует определенный кодекс.

Добровольцам предоставляется удобная и ярко-красная экипировка, которая остается им на память: брюки-трансформер (превращаются в шорты), рубашка, футболка-поло, толстовка, дождевик, головной убор, поясная сумка. Иностранным волонтерам выдали телефоны. Чтобы быть всегда на связи друг с другом, волонтеры получили sim-карты с единым внутрисетевым тарифом.

«На период подготовки и проведения чемпионата МегаФон обеспечил всех задействованных волонтеров сим-картами с единым тарифным планом, предусматривающим звонки и безлимитный интернет. Для информирования жителей Татарстана о мероприятиях чемпионата по абонентской базе МегаФона была проведена смс-рассылка, приглашающая на соревнования», — пояснили в пресс-службе компании.

Как сообщало агентство «Башинформ», в соревнованиях принимает участие студент Сибайского многопрофильного профессионального колледжа, уроженец Хайбуллинского района Башкортостана Ильмир Саитбаталов, вошедший в состав национальной сборной Российской Федерации. Он показывает свое профессиональное мастерство в компетенции «Архитектурная обработка камня». Его работу оценят эксперты мирового чемпионата. Результаты соревнований станут известны 27 августа на церемонии закрытия WorldSkills Kazan 2019.

В чемпионате принимают участие более 1300 конкурсантов из 63 стран и регионов, которые будут соревноваться в 56 компетенциях. Молодые профессионалы со всего мира приехали на WorldSkills Kazan 2019, чтобы побороться за шанс выиграть медаль в выбранной компетенции: от столярного дела до флористики, от парикмахерского искусства до электроники, от кузовного ремонта до хлебопечения. Они прошли отбор на национальных соревнованиях по стандартам WorldSkills и являются лучшими из лучших в своей стране.