Фото: соцсети В Башкирии транспортники извинились перед уфимкой, которую не пустили в автобус с собакой Фото: соцсети

УФА, 24 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Заместитель председателя Госкомтранса Башкортостана Азат Калимуллин прокомментировал случай, произошедший с незрячей уфимкой Ксенией Минелбаевой. Как сообщало ранее агентство, накануне в Уфе водитель пассажирского автобуса отказался впустить в общественный транспорт ее с собакой-поводырём.

﻿«С Ксенией мы сегодня переговорили, прояснили ситуацию и обязательно примем меры. Хочется донести до водителей одну простую, но важную мысль – чтобы в своей работе они не только руководствовались должностными инструкциями, но и по-человечески относились к людям, – сказал замруководителя ведомства. – На следующей неделе мы пригласим Ксению на заседание рабочей группы при Общественном совете по интересам маломобильных групп граждан, предложим ей самой войти в Совет. Приглашаем и СМИ на эту встречу, чтобы они видели, как идёт работа. Наша цель – услышать всех людей с ограниченными возможностями здоровья и создать для них комфортные условия проезда. Транспорт и транспортная инфраструктура должны быть доступны для всех – это принципиальная позиция».

В свою очередь директор транспортной компании, владелец маршрута № 269 Фанис Батыров сообщил, что пассажиру уже принесли извинения, а с сотрудниками предприятия будет проведён дополнительный инструктаж об оказании помощи маломобильным гражданам при посадке и высадке из автобуса.

﻿«Не хотелось бы, чтобы поведение отдельно взятых сотрудников бросало тень на транспортную компанию и в целом на организацию перевозок в Уфе, – сказал он. – Мы обязательно разберём эту ситуацию в коллективе, пригласим на встречу и Ксению, чтобы ещё раз принести ей свои извинения».

Напомним, по данному факту республиканская прокуратура проводит проверку и обещает принять меры.