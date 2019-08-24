В Уфе одной из первых в мире появилась живая скульптура «Поцелуй»
Фото: администрация г.Уфа
УФА, 24 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Сегодня в Уфе на площадке городского центра «Арт-квадрат» состоялось открытие живой скульптуры «Поцелуй».
Идея создания скульптуры принадлежит Андрею Панову и подразумевает собой отлитые следы влюбленной, целующейся пары, сообщает мэрия. Такую скульптуру архитекторы планируют установить во многих российских и мировых городах. В башкирской столице она появилась первой. Скоро «следы влюбленных» появятся в Санкт-Петербурге, в октябре – в итальянском Турине.