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24 августа Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе одной из первых в мире появилась живая скульптура «Поцелуй»

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г.Уфа

Фото: администрация г.Уфа

УФА, 24 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Уфе на площадке городского центра «Арт-квадрат» состоялось открытие живой скульптуры «Поцелуй».

Идея создания скульптуры принадлежит Андрею Панову и подразумевает собой отлитые следы влюбленной, целующейся пары, сообщает мэрия. Такую скульптуру архитекторы планируют установить во многих российских и мировых городах. В башкирской столице она появилась первой. Скоро «следы влюбленных» появятся в Санкт-Петербурге, в октябре – в итальянском Турине.

Теги: скульптура
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