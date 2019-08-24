Фото: ИА «Башинформ» «Уфаводоканал» сообщил об отключении в пяти районах города холодной и горячей воды Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Уфаводоканал» сообщил об отключении в пяти районах города холодной и горячей воды.

Калининский район

26 августа с 11 до 21 часов, отключение ХВС и ГВС: ул. Сельская 8, 8/1, Сельская 8/2, ул. Гвардейская 58/4

27 августа с 10 до 12 часов, отключение ХВС и ГВС, ул. Ферина 6/1,8,8/1,10,10/1,12,13/1, ул. Таджикская 6,8,12, ул. Верещагина 45,47,47а,49,51, ул. Ферина 10/2,15, 9.

Кировский район

27 августа с 10 до 18 часов, отключение ХВС, ул. Ленина 2, 3

28 августа с 11 до 20 часов, отключение ХВС ул. Левитана 36/5

28 августа с 10 до 20 часов отключение ХВС и ГВС, ул. Менделеева 8, 10, ул. Сочинская 15/1, ул. Сочинская 15, ул. Егора Сазонова 2а,4,6, 8,8а,8б, 10,12, 12а,14, 16а,18,1, 1а,5, 7,9, 9а,11, ул. Егора Сазонова 18.

Октябрьский район

с 11 часов 28 августа до 04:00 часов 29 августа, отключение ХВС, ул. Набережная р. Уфы 1/3, 3, 3/1, 3/3

28 августа с 11 до 20 часов, отключение ХВС и ГВС, ул. Ю. Гагарина 17, 19, ул. Б. Бикбая 24,24/1,24/2,26,28,30, ул. Ю. Гагарина 17/1, ул. Б. Бикбая 30/1, ул. Ю. Гагарина 15, ул. Б. Бикбая 32, 26/1, ул. Ю. Гагарина 21.

Советский район

с 10:30 29 августа до 03:30 30 августа, отключение ХВС, ул. Пархоменко 101,106/1,108,121, ул. 50-летия Октября 12, бульвар Ибрагимова 86, ул. 50-летия Октября 13/1, ул. 50-летия Октября 13, ул. 50-летия Октября 15, ул.50-летия Октября 19.