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В Уфе разыскивается злоумышленница, которая похищала золото под видом снятия порчи

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе разыскивается злоумышленница, которая похищала золото под видом снятия порчи Фото: Ксения Калинина

УФА, 24 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе разыскивается злоумышленница, которая обманным путем похитила золотые изделия у 47-летней жительницы Советского района столицы.

По словам потерпевшей, к ней на улице подошла незнакомка, завела разговор и сообщила, что на нее наложена порча. Затем она провела некий обряд с использованием скрепки, куриного яйца и полотенца, после чего попросила вознаграждение. Денег у женщины не было, тогда «целительница» попросила отдать ей золотые серьги и кольцо.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает МВД по РБ. Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленницы.

Полиция в очередной раз призывает граждан не вступать в доверительные отношения с незнакомыми людьми и убедительно рекомендует предупредить своих родственников о возможной опасности.

Теги: МВД, кража
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