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24 августа Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимцы собрались на «Дне 1000 музыкантов»

ОБЩЕСТВО
Фото: Мирон Доровских

Фото: Мирон Доровских

УФА, 24 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Уфе уже в третий раз проходит самый масштабный в России музыкальный флешмоб — «День 1000 музыкантов». Сотни людей собрались на территории этнопарка «Ватан», чтобы исполнить лучшие рок-песни.

В этом году для участников выбраны три известных рок-хита: Bon Jovi — It's My Life, Queen — We Will Rock You/I Want It All и Metallica — Enter Sandman. Кроме этих трех композиций участники исполняют песни прошлых двух лет — Nirvana — Smells Like Teen Spirit и Blur — Song 2. Данные композиции были выбраны участниками путем голосования в группе фестиваля.

Мероприятие посетил врио главы республики Радий Хабиров.

На сцене фестиваля выступили группы Nu Project, Дамаск, Дикси, The Times и Все ОК. Музыканты на площадке подыгрывают любимым песням — трек-лист каждой из групп открытый, посмотреть его можно в группах или на сайте d1000m.com. Первое синхронное исполнение было в 16.00 часов, второе запланировано на 18.00.

В финале на сцене выступит хедлайнер фестиваля — группа «Ногу свело!».

После 20.00 в течение двух часов пройдет фестиваль уличного кино, включающий показ конкурсных короткометражек от молодых режиссеров со всей страны.

Теги: День 1000 музыкантов, флешмоб
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