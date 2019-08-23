Фото: пресс-служба Краевого комитета по делам национальностей Команда из Башкирии принимает участие в казачьих играх в Ставропольском крае Фото: пресс-служба Краевого комитета по делам национальностей

УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Команда из Башкирии впервые принимает участие в XXII Краевых казачьих играх в Ставропольском крае. В общей сложности на турнир съехались 22 команды. Об этом сообщает комитет по делам национальностей и казачества Ставропольского края.Соревнования проходят в Железноводске. В них принимают участие военно-патриотические клубы из разных районов Ставропольского края, постоянные гости состязаний — молодые казаки из Республики Северная Осетия-Алания, Дагестана и Кабардино-Балкарии и команда из Башкортостана.

Возраст всех ребят – от 14 до 18 лет.

Юношам и девушкам предстоит показать, насколько они знают историю и традиции казачества, как умеют управляться с шашкой, держаться на коне, стрелять, бегать, маршировать, петь и танцевать.

Всего их ждет 11 дисциплин. Полиатлон, включающий подтягивание, метание гранаты и бег, лазертаг, эстафета «Летний биатлон», то есть стрельба из пневматической винтовки, казачья полоса препятствий, конкурс «Казачья медицина», конкурс казачьей песни «У походного костра», конкурс строевой подготовки, викторина «Страницы истории казачества», «Меткий стрелок», верховая езда и «Казачья шашка».

Для участников пройдут состязания по владению традиционным казачьим оружием: например, «рубка мишени на стойке»: казаку нужно срубить наполненную водой бутылку так, чтобы после удара донышко осталось стоять на стойке. Или «рубка на точность»: на зафиксированной вертикально лозе висит шапка, и лозу нужно срубить так, чтобы головной убор не упал, а повис на оставшейся части стебля. Не менее сложно рубить канат: из положения «шашка в ножнах» и по конкретным меткам.

Итоги казачьих игр подведут 25 августа.