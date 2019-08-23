Уфимцы приняли участие во всероссийском танцевальном флешмобе #за_танго
УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ», Георгий Шишкин/.
В прошедшие выходные Уфа приняла участие во втором всероссийском большом танго-флэшмобе#заТанго (#За_Tанго). По задумке организаторов, участвующие города проводили онлайн-трансляции в социальных сетях.
Танцевать аргентинское танго в парке им. Ивана Якутова у озера пришли все уфимские почитатели этого социального танца.
На одной площадке опытные танцоры танцевали рядом с новичками: вопреки расхожему мнению, этот танец не требует каких-то спортивных навыков и «розы в зубах». В танго важно только отношение к музыке и паре, а не внешний лоск. Потому часто танцем начинают увлекаться уже в зрелом возрасте, хотя возрастной диапазон этого танца считается очень широким: его танцуют и молодые и люди в возрасте.
«Танго за долгие годы научило нас живому общению — за счет объемности восприятия человека и тонкой чувствительности в танце. Танец дает возможность почувствовать и реализовать мужественность и женственность, красоту и естественность этих качеств. А также прочувствовать партнера через искусство объятия, передать ему свое состояние и разделить его чувства и эмоции. Танго дает возможность испытывать радость движения вдвоем, что интереснее и ярче, чем в одиночку. Музыка танго дает возможность прожить широкий спектр состояний, ощутить богатство переживаний, делая жизнь яркой и наполненной. Танго знакомит нас с множеством интересных людей по всему миру, расширяя наш кругозор. И, наконец, не дает заскучать, разжиреть и разбогатеть», — смеясь, ответили уфимские танцоры Анна Дагаева и Артур Исмагилов.Во всероссийском большом танго-флэшмобе в 2019 году приняли участие около 70 городов: от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. В прошлом году в нем приняли участие более 50 городов России, кроме того, акцию поддержали также в Европе и даже столице Аргентины — Буэнос-Айресе. В этом году мероприятие также имеет международный статус, участвовали танцоры из Белоруссии и Латвии.В Уфе площадка у озера в парке им. И.Якутова уже несколько лет является местом проведения милонг (танго-вечеринок) на свежем воздухе по средам и субботам. При плохой погоде милонги в Уфе организовывают в ресторанах.