Уфимцы приняли участие во всероссийском танцевальном флешмобе #за_танго

УФА, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ», Георгий Шишкин/.

В прошедшие выходные Уфа приняла участие во втором всероссийском большом танго-флэшмобе#заТанго (#За_Tанго). По задумке организаторов, участвующие города проводили онлайн-трансляции в социальных сетях.

Танцевать аргентинское танго в парке им. Ивана Якутова у озера пришли все уфимские почитатели этого социального танца.

На одной площадке опытные танцоры танцевали рядом с новичками: вопреки расхожему мнению, этот танец не требует каких-то спортивных навыков и «розы в зубах». В танго важно только отношение к музыке и паре, а не внешний лоск. Потому часто танцем начинают увлекаться уже в зрелом возрасте, хотя возрастной диапазон этого танца считается очень широким: его танцуют и молодые и люди в возрасте.

«Танго за долгие годы научило нас живому общению — за счет объемности восприятия человека и тонкой чувствительности в танце. Танец дает возможность почувствовать и реализовать мужественность и женственность, красоту и естественность этих качеств. А также прочувствовать партнера через искусство объятия, передать ему свое состояние и разделить его чувства и эмоции. Танго дает возможность испытывать радость движения вдвоем, что интереснее и ярче, чем в одиночку. Музыка танго дает возможность прожить широкий спектр состояний, ощутить богатство переживаний, делая жизнь яркой и наполненной. Танго знакомит нас с множеством интересных людей по всему миру, расширяя наш кругозор. И, наконец, не дает заскучать, разжиреть и разбогатеть», — смеясь, ответили уфимские танцоры Анна Дагаева и Артур Исмагилов.