МегаФон обеспечил надежной связью около 60 тысяч участников и посетителей WorldSkills

Фото: Ксения Калинина





















Фото: Ксения Калинина

КАЗАНЬ, 23 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В «Казань Экспо» 23 августа стартовал первый день соревнований 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Более 1300 конкурсантов из 63 стран и регионов в течение нескольких дней покажут свое профессиональное мастерство в 56 компетенциях. Молодые профессионалы со всего мира приехали на чемпионат, чтобы побороться за шанс выиграть медаль в выбранной компетенции: от столярного дела до флористики, от парикмахерского искусства до электроники, от кузовного ремонта до хлебопечения. Они прошли отбор на национальных соревнованиях по стандартам WorldSkills и являются лучшими из лучших в своей стране.

Участников, волонтеров, журналистов и гостей масштабного мероприятия бесперебойной связью обеспечивает компания МегаФон. Телекоммуникационное решение основано на самых эффективных практиках обеспечения связью международных мероприятий и состоит из комбинации indoor (внутренние) и outdoor (внешние) базовых станций. Площадь выставочного центра, на которой размещены стационарные и временные сооружения чемпионата, обеспечивается связью при помощи дополнительной уличной базовой станции.

«МегаФон выступает телекоммуникационным партнером чемпионата мира WorldSkills 2019 и обеспечивает не только инфраструктурную, но и сервисную составляющую связи, предоставив пакеты услуг команде организаторов и волонтеров. Выставочный центр построен специально к соревнованиям, на его территории не было телеком-мощностей, способных обеспечить качественные сервисы для тысяч пользователей. Менее чем за полгода нам удалось организовать на «Казань Экспо» надежную сеть, которая успешно выдержала предварительные тестирования высокими нагрузками», — прокомментировал директор регионального отделения компании «МегаФон» по Татарстану Дмитрий Кузнецов.

Связь в павильонах обеспечивают восемь базовых станций, поддерживающих стандарты связи 2G, 3G и 4G. В общей сложности за надежность и высокое качество голосовых и data-сервисов отвечает антенная система из 144 фрагментов, размещенных в потолочной части трех стационарных павильонов.

Архитектура связи создана с учетом особенностей программы мероприятия — четырехдневная соревновательная часть мирового чемпионата пройдет внутри павильонов, где будут сосредоточены не только 1600 молодых специалистов-участников, но и, по прогнозам, около 60 000 посетителей.

В целом, МегаФон инвестировал в подготовку сети на объекте чемпионата мира WorldSkills 20 миллионов рублей.

Помимо связи, компания приготовила для всех участников и гостей мероприятия приятный сюрприз. Любой желающий мог выбрать из предложенных вариантов принт с символикой МегаФона и нанести его на футболку. Две-три минуты — и футболка с эксклюзивным рисунком вручалась счастливому посетителю стенда МегаФона.

По информации организаторов, в рамках WorldSkills Kazan с 23 по 25 августа 2019 года пройдет деловая программа. На площадке рядом с молодыми профессионалами, участвующими в чемпионате, соберутся представители 82 стран-участниц движения WorldSkills: политики, исследователи, индустриальные партнеры, руководители образовательных организаций и представители институтов развития. Они обсудят экономические и технологические тенденции, вопросы развития систем профессиональной подготовки и трансформации рынка труда.

Кроме того, мировой чемпионат порадует не только захватывающими соревнованиями в компетенциях, но и масштабными культурными мероприятиями: лучшими спектаклями театров, авторскими музейными экскурсиями, необычными мастер-классами, фестивалями и шоу-программами. Активности охватят сразу несколько популярных городских площадок: Центральный парк культуры и отдыха им.Горького, в Горкинско-Ометьевский лес, Набережную озера Кабан, улицу Баумана.

Как сообщало агентство «Башинформ», студент Сибайского многопрофильного профессионального колледжа, уроженец Хайбуллинского района Башкортостана Ильмир Саитбаталов вошел в состав национальной сборной Российской Федерации. Он покажет свое мастерство в компетенции «Архитектурная обработка камня». Конкуренты Ильмира — это представители Австрии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Китая, Кореи, Франции, Швейцарии и Японии. Он является обладателем золотой медали финала V национального чемпионата WorldSkills Russia. Наставник Ильмира — Рафаэль Яхин в 2017 году на мировом чемпионате WorldSkills Competition в Абу-Даби (ОАЭ) уже завоевал бронзовую медаль.