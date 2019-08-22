Как в Башкирии библиотеки становились подлинным центром культуры на селе

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 22 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Здесь было всего несколько сот старых книг и брошюр». Как на селе разумно прививали людям интерес к чтению и библиотеки становились подлинным центром культуры. Об этом рассказала газета «Советская Башкирия» в ноябре 1953 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

В 1951 году, окончив Уфимский библиотечный техникум, комсомолка Галия Еникеева приехала в село Кучербаево Благоварского района на должность заведующей библиотекой. Принимая библиотеку, девушка не скрывала своего разочарования. «Здесь было всего несколько сот старых, потрепанных книг, в основном брошюр, не было картотеки, книги раздавались без учета», — рассказывает газета. Также в Кучербаево, удаленном от железной дороги, редко появлялась кинопередвижка, почта с газетами и журналами поступала с опозданием...

Трудно было привыкать к таким условиям, но Енекеева не опустила руки и начала свою работу с того, что создала из колхозной молодежи актив библиотеки. «В зимние вечера в домах колхозников она в кругу стариков и молодежи читала книги. Различными путями Еникеева разумно прививала людям интерес к чтению», — отмечается в публикации.

В итоге всего за два года Кучербаевская библиотека стала неузнаваемой. Помещение было благоустроено, украшено лозунгами, плакатами, портретами писателей и фотовитринами. Здесь можно было найти собрания сочинений Ленина-Сталина, «Большую советскую энциклопедию», труды классиков русской и мировой литературы, современных писателей. Книжный фонд библиотеки увеличился в пять раз, а количество ее читателей превысило 600 человек! Причем большинство из них были рядовые колхозники. Один из старейших читателей Абдрахим Булатов поделился с изданием, что чтением увлекся после того, как «побывал на конференции, посвященной книге “Кавалер Золотой Звезды”, и послушал споры ученых людей».

И хотя в Кучербаевской библиотеке было еще много проблем – нет топлива, плохое освещение, не хватало книжных полок и шкафов, в соревновании сельских библиотек она заняла первое место в районе.

«Нет сомнения, что с помощью сельского Совета библиотека станет подлинным центром культуры на селе», — уверяют в газете 23 ноября 1953 года.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.