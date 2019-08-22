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22 августа Четверг

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Брат Ивана Дорна из Уфы снова пришел на кастинг шоу «Танцы» на ТНТ

ОБЩЕСТВО

УФА, 22 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Илья Дорн из Уфы, брат популярного исполнителя Ивана Дорна, снова штурмует шоу «Танцы» на ТНТ. В этот раз парень решил покорить жюри вместе с супругой Альмирой.

«Мы оба танцуем очень давно, но на совместный номер в стиле «экспериментал» решились впервые. Думаю, что в этот раз у нас все получится, потому что я учел ошибки, которые допустил два года назад. Хочется быть лучше, хочется опережать конкурентов, хочется побеждать!» — отметил Илья.

Новый сезон проекта стартует уже в эту субботу, 24 августа. Наставниками проекта, как и в прошлом сезоне, стали Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова. Помогать им будут приглашенные члены жюри — Иван Дорн, Лена Темникова, Ольга Бузова и другие звезды. Бессменной ведущей шоу остается наша землячка, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике, покровительница всех танцовщиков страны — Ляйсан Утяшева. В этом году заявки прислали более двух тысяч желающих.

За всю историю шоу «Танцы» на ТНТ до финальной стадии шоу — этапа концертов — дошла только одна уфимка. Это Алена Гуменная, она выбыла из первого сезона проекта за шаг до полуфинала. В этом сезоне мы увидим юных учеников Алены — она поставила танец для детского выпуска шоу «Танцы», который выйдет в эфир ТНТ 1 сентября.

Теги: Танцы на ТНТ, Уфа, кастинг
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