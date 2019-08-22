Фото: ИА «Башинформ» В ближайшие дни в Башкирии ожидается теплая погода без существенных осадков Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 22 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в ближайшие дни установится теплая погода без существенных осадков. По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, сегодня, 22 августа, на территории республики будет малооблачно. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13,+18 градусов, местами до +8, днем +21,+26, по югу до +30.

В пятницу, 23 августа, днем воздух прогреется до +25,+30 градусов, ночью до +12,+17, по востоку до +7. Местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный слабый, днем порывистый.