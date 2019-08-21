24 августа в Уфе пройдет традиционный фестиваль «Молочная страна»

УФА, 21 авг 2019.

24 августа в Уфе на площади им. Салавата Юлаева состоится традиционный ежегодный семейный фестиваль «Молочная страна-2019». «Молочная страна» проводится с 2011 года, с тех пор количество гостей и участников ежегодно растет. Так в 2018 году в Фестивале приняли участие рекордное количество гостей – 54 тысячи человек. В общей сложности посетители выпили 11 тонн молока.

Организаторами мероприятия являются Правительство РБ, Министерство сельского хозяйства РБ, администрация города Уфа, Союз «Торгово-промышленная палата РБ», при поддержке Национального союза производителей молока «Союзмолоко».

Официальный банк фестиваля: АО «Россельхозбанк».

Молочный спонсор фестиваля: «АО «Группа Компаний «Российское молоко» Торговая марка «Первый Вкус».

Мероприятие нацелено на увеличение потребления молока и молочных продуктов, произведенных в Башкортостане, пропаганду правильного питания и здорового образа жизни.

На «Молочной стране-2019», помимо полюбившихся уфимцам традиционных развлечений, таких, как молочный загс, конкурс сыроделов, молочный цирк, аттракционы, спортивная площадка, кафе и фудкорт, молочная ярмарка, молочная ферма, умелые ручки, мастер-класс, концертная программа, появятся и новые площадки. И, конечно, никто не уйдет без приветственного стакана молока от торговой марки «Первый вкус» группы компаний «Российское молоко».

Новшеством станет и посещение «Молочной страны» участниками VIII Автопробега «Дорогу молоку!» Автопробег, стартующий 19 августа, пройдет по территориям Кировской области, Республик Удмуртия и Башкортостан, и финиширует на площади имени Салавата Юлаева 24 августа.

Официальный банк фестиваля – АО «Россельхозбанк» – будет представлен на фестивале своей традиционной визитной карточкой – площадкой «Молочная почта», а также новинкой этого года – площадкой по чеканке монет «Счастливая монета».

Пока гости фестиваля будут веселиться и пробовать молочные продукты, представители власти, производители и переработчики молочной продукции соберутся на Деловой завтрак, где обсудят ключевые проблемы в сфере производства молока.

Кроме этого, с 23 по 26 августа в Республике Башкортостан пройдет ХХVII Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров. На мероприятие съедутся лучшие операторы машинного доения с большинства регионов России. Участники соревнований посетят фестиваль «Молочная страна-2019».

Для справки: На молочной ярмарке фестиваля «Молочная страна-2018» гости приобрели 46 тонн цельномолочной продукции, 4,9 т. — масла сливочного, 2 т. — сыров твердых, 1,2 т. — сыров мягких и сырных продуктов, 1,9 т. — мороженого, 4,4 т. — кумыса, 17 тыс. 550 банок — молока сгущенного, 700 литров — козьего молока. Общая выручка молочной ярмарки составила 7 млн. рублей.