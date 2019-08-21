Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии депутаты хотят ограничить использование в школах мобильных телефонов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Депутаты Госсобрания Башкортостана начали разработку предложений по ограничению использования мобильных телефонов в школах. «Сегодня смартфон есть практически у каждого. Для многих людей, в том числе подростков, зависимость от мобильных устройств стала настоящей проблемой, — прокомментировал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. — Часто дети не могут расстаться со смартфонами даже на уроках. Нужно вводить какие-то рамки. На этот счет есть разные мнения, но факт остается фактом: смартфоны отвлекают детей, мешают им усваивать материал и в целом снижают качество учебного процесса. Нельзя запретить мобильные телефоны совсем, но ввести разумные ограничения можно и нужно. Депутаты разрабатывают нормативный документ, который позволил бы школам на своем уровне регламентировать использование телефонов внутри учебного заведения».

Константин Толкачев напомнил, что этот вопрос поднимался на августовском совещании педагогов.

«Предпринимаются попытки урегулировать этот момент и на федеральном уровне. На днях были опубликованы методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи, разработанные совместно Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования. В них приводятся данные исследований об отрицательных последствиях использования смартфонов для здоровья детей и даются рекомендации по введению ограничений в школах», — сказал спикер республиканского парламента.

По мнению Константина Толкачева, школы тоже должны сказать свое веское слово — именно им предстоит обсуждать вопрос с родительским комитетом и реализовывать принимаемые решения.