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21 августа Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе из-за Спартакиады пенсионеров России временно перекроют несколько улиц

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В субботу, 24 августа, в столице Башкирии на время проведения открытия Спартакиады пенсионеров России перекроют движение по трем улицам. По данным уфимской администрации, ограничение продлится с 18.00 до 21.30 часов.

Участки перекрытия улиц:

Ул. Заки Валиди на участке от улицы Карла Маркса до улицы Театральной;

Ул. Карла Маркса на участке от улицы Заки Валиди до улицы Тукаева;

Ул. Тукаева на участке от улицы Карла Маркса до улицы Советской.

Также из-за перекрытия движения изменится схема движения маршрутных автобусов.

Теги: Спартакиада, Уфа, ограничение движения
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