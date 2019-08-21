Фото: Ксения Калинина В Башкирии ОНФ проведет мониторинг доступности бесплатного медосмотра для работников школ Фото: Ксения Калинина

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Эксперты Общероссийского народного фронта проверят, как в российских регионах соблюдаются права учителей на прохождение обязательного медицинского осмотра за счет работодателя. По результатам исследования общественники совместно с представителями профильных министерств и ведомств проведут экспертное совещание. Поводом для мониторинга стали участившиеся жалобы педагогов на то, что работодатели не компенсируют им расходы на медосмотр. Согласно действующему законодательству, педагогические работники обязаны проходить по направлению работодателя несколько медосмотров: при поступлении на работу, обязательные ежегодные и внеочередные. При этом медицинский осмотр для учителей и других работников школы проводится бесплатно. Однако не все работодатели следуют букве закона и предлагают учителям самим оплачивать необходимые медицинские услуги, обещая в дальнейшем возместить все расходы. В результате многим педагогам приходится ждать компенсаций по несколько лет и из-за нехватки денег обращаться в микрофинансовые организации.

Так, например, в 11 из 19 муниципальных районов Республики Тыва учителям по пять лет могут не компенсировать прохождение обязательного медосмотра. Суммы варьируются от 400 до 2200 рублей. По словам педагогов, чтобы пройти медицинский осмотр, им приходиться выезжать в районные центры. Но поскольку за один день попасть ко всем врачам они не успевают, то вынуждены тратить на обход врачей по два-три дня, в результате чего увеличиваются расходы на проезд. Другие работники, чтобы сэкономить на проезде и не простаивать в длинных очередях, обращаются в частные медицинские центры, где все услуги стоят дорого.

Чтобы понять, насколько широко распространена эта проблема, эксперты ОНФ проведут мониторинг, в ходе которого спросят работников сферы образования из разных регионов о том, каким образом и за чей счет организуется медицинский осмотр в их учреждении.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева отметила, что несоблюдение прав учителей не лучшим образом скажется на качестве образования.

«В «майском» указе глава государства поручил к 2024 году обеспечить вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Однако если права учителей в том числе и на бесплатный медицинский осмотр будут повсеместно нарушаться, это может стать в ряде случаев поводом для ухода из профессии. Мы рассчитываем, что наш мониторинг покажет, насколько выявленная проблема распространена в регионах и почему так происходит. После этого на площадке ОНФ мы проведем экспертное совещание, где обсудим с экспертами, каким образом можно решить эту проблему», — сказала Шмелева.