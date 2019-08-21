Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.78 ↑

EUR 73.97 ↓

21 августа Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе пьяная женщина ключом повредила 13 машин

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети | Видео: соцсети

В Уфе пьяная женщина ключом повредила 13 машин Фото: соцсети | Видео: соцсети

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летней местной жительницы по статье «умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений».

По данным пресс-службы ведомства, ночью 2 февраля 2019 года нетрезвая женщина, выйдя из подъезда своего дома, увидела во дворе множество припаркованных автомобилей. Ей это не понравилось. Уфимка достала металлический ключ и стала им царапать кузова и стекла иностранных и отечественных автомобилей.

Ущерб от ее действий причинен 13 потерпевшим в размере от 5 до 33 тысяч рублей на общую сумму свыше 195 тысяч рублей.

Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу.

Теги: прокуратура, суд
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
И.о. министра промышленности и инновационной политики Башкирии стал Фарит Гильманов
Исполнение обязанностей министра промышленности и инновационной политики Башкортостана возложено на Фарита Гильманова, ранее занимавшего должность перво
В Уфе 36-летнего блогера убили из-за ревности, ноутбука и мобильного телефона
Тело 36-летнего блогера из Стерлитамака обнаружили на съемной квартире в Уфе. Руслана до смерти избил знакомый и вместе со своей девушкой похитил ценные
Радий Хабиров рассказал о сроках поставки новых автобусов и переходе на «счастливый час»
Сегодня ГУП «Башавтотранс» получило еще 102 автобуса, среди которых 60 - малой вместимости, 42 - среднего класса. Врио главы Башкортостана Радий Хабир
У жителя Башкирии мошенники вымогали деньги под угрозой распространения интим фото и видео
30-летний житель Белебеевского района стал жертвой интернет-мошенников. Мужчина в одной популярной сети вступил в контакт с красивой девушкой по имени Аи
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть