Фото: соцсети | Видео: соцсети В Уфе пьяная женщина ключом повредила 13 машин Фото: соцсети | Видео: соцсети

УФА, 21 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летней местной жительницы по статье «умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений».

По данным пресс-службы ведомства, ночью 2 февраля 2019 года нетрезвая женщина, выйдя из подъезда своего дома, увидела во дворе множество припаркованных автомобилей. Ей это не понравилось. Уфимка достала металлический ключ и стала им царапать кузова и стекла иностранных и отечественных автомобилей.

Ущерб от ее действий причинен 13 потерпевшим в размере от 5 до 33 тысяч рублей на общую сумму свыше 195 тысяч рублей.

Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу.