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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Дело о пещере «Шульган-Таш», номинированной в Список ЮНЕСКО, получило новый поворот

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Москве Верховный суд Российской Федерации отменил решение Верховного суда Республики Башкортостан по административному исковому заявлению ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Шульган-Таш». Истец требовал признать не действующими нормативно-правовые акты, принятые властями республики для улучшения сохранности пещеры Шульган-Таш. В ходе судебного заседания были рассмотрены апелляционные жалобы Правительства и Министерства культуры Республики Башкортостан, а также Башкультнаследия.

«Судебная коллегия пришла к выводу о необходимости сохранения за территорией спелеосистемы Шульган-Таш статусов объекта культурного наследия и историко-культурного заповедника. Таким образом, благодаря решению суда устранено ключевое препятствие перед дальнейшей модернизацией системы управления уникальной пещерой, которая проводится в рамках ее продвижения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», — сообщили в Научно-производственном центре по охране объектов культурного наследия.

Как сообщили в ведомстве, с 1990-х годов Государственный природный заповедник «Шульган-Таш» использует пещеру для проведения коммерческих экскурсий. Выручка от экскурсий является основной статьей дохода заповедника. В 2018 году Правительство Республики Башкортостан и Башкультнаследие по настоянию ученых приняли решение о запрете на проведение vip-экскурсий в залах пещеры с оригиналами древних наскальных изображений, которое в судебном порядке попытался оспорить Государственный природный заповедник «Шульган-Таш».

Справка. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный природный заповедник «Шульган-Таш» обратилось в Верховный суд Башкортостана с административным иском об оспаривании нормативно-правовых актов органов госвласти субъекта РФ. Иск был удовлетворен. Верховный суд Башкортостана признал постановления Правительства Башкортостана и приказы Минкульта недействительными. Это постановление Правительства РБ «Об отнесении части объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Земля Урал-Батыра», который расположен на территории Киекбаевского сельсовета, к историко-культурным заповедникам»; постановление Правительства Башкортостана «О введении особого режима функционирования объекта культурного наследия федерального значения «Капова пещера с живописью эпохи палеолита»; приказ Минкультуры Башкортостана «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Капова пещера с живописью эпохи палеолита»; приказ Минкультуры Башкортостана «О включении выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место «Земля Урал-Батыра», расположенного по адресу: Башкортостан, Бурзянский район, Киекбаевский сельсовет в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения, утверждения границ его территории и предмета охраны»; приказ Башкультнаследия «Об установлении условий доступа к объекту культурного наследия федерального значения «Капова пещера с живописью эпохи палеолита».

Теги: Шульган-Таш
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