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В Уфе годовалый ребенок остался жив после падения из окна второго этажа

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе годовалый ребенок остался жив после падения из окна второго этажа Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе годовалый ребенок выпал из окна второго этажа. Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, несчастный случай произошел в Ленинском районе столицы с маленькой девочкой, которой исполнился 1 год и 8 месяцев.

«На момент происшествия глава семьи, которая проживает в двухэтажном частном доме, находился на работе, а мама хлопотала на кухне. Малышка со старшей девятилетней сестрой играла на втором этаже. Во время игры младшая из сестер пододвинула к подоконнику скамейку и взобралась на него. Открыть окно ей не составило труда, что и привело к несчастному случаю. Девочка выпала из окна второго этажа и, к счастью, осталась жива», — прокомментировали инцидент в Службе спасения.

Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, которые оперативно доставили ребенка в больницу.

Теги: падение из окна, Служба спасения 112, Управление гражданской защиты Уфы
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