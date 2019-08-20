Фото: Валерий Шахов В Уфе проходит Всероссийский съезд по проблемам теоретической и прикладной механики Фото: Валерий Шахов

УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в эти дни проходит XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики. Приветствие участникам форума направил Президент России Владимир Путин. Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

«Убежден, что съезд пройдет в творческом, конструктивном ключе, а его рекомендации будут содействовать укреплению весомого потенциала отечественной авиации, медицины, энергетики, оборонно-промышленного комплекса. Будут не только соответствовать темпу мировой технологической трансформации, но и задавать его», — говорится в сообщении.

Форумы ученых-механиков из России и стран СНГ играют большую роль в развитии передовых направлений сферы и позволяют специалистам обсудить проблемы отрасли, отметил глава государства.

«Продолжая славные традиции предшественников, вы вносите важный вклад в решение современных задач механики — одной из фундаментальных наук, обеспечивающих прогресс промышленности и современных технологий», — добавил Путин.

Форум продолжится в столице Башкирии до 24 августа. В программе съезда запланированы Четвертая Всероссийская школа молодых ученых-механиков и сессия Общего собрания Российского Национального комитета по теоретической и прикладной механике.

Организаторами мероприятия выступают Российский национальный комитет по теоретической и прикладной механике совместно с Институтом проблем сверхпластичности металлов РАН, Башкирским государственным университетом, Уфимским государственным авиационным техническим университетом, Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, Башкирским государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы, Институтом механики им. Р.Р. Мавлютова УФИЦ РАН при поддержке Российской академии наук, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства Башкортостана и Академии наук РБ.