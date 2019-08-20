Фото: Валерий Шахов Башкирия в федеральных СМИ: Повысили рейтинг, сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе Фото: Валерий Шахов

УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

К 2024 году в России рост производительности труда должен ускориться до 5% в год. При этом в Башкирии планируют добиться показателя в 6,3%.

Работать эффективнее и быстрее. «Газета. Ru» узнала, что к 2024 году в России рост производительности труда должен ускориться до 5% в год. Такую задачу ставит нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», говорится в сообщении и уточняется, что «в 2018 году этот показатель составил всего 1,4%». В связи с этим предприятия по всей стране модернизируют производство и проводят переподготовку кадров, чтобы соответствовать амбициозным целям. В Якутии, например, создадут центр компетенций для повышения производительности труда. Он будет распространять лучшие практики, обучать сотрудников и проводить стажировки. В итоге производительность труда к 2024 году должна увеличиться в 1,3 раза. При этом «в Башкирии планируют добиться роста производительности труда на 6,3%, что выше общей цели по России, — отметили в издании. — Для этого на предприятиях уже используются инструменты бережливого производства, то есть производства, стремящегося к повышению качества продукции через снижение потерь». «По данным Минэкономразвития региона, предприятия, внедрившие принципы бережливого производства, в среднем добились роста производительности труда на 34% на пилотных потоках», — говорится в сообщении. Также в Башкирии «появится «Фабрика процессов», имитирующая производственный процесс. Фабрика позволяет выявлять потери на разных этапах производства и устранять их», поясняет портал.

Влетит в копеечку. Тем временем эксперты сравнили стоимость сбора ребенка в школу в разных городах России. Как информировало РИА Новости, «родители школьников в Красноярске и Новосибирске потратили на сбор ребенка к 1 сентября в среднем по 9 тысяч рублей, что на 300 рублей больше, чем в Москве, и на тысячу — чем в Санкт-Петербурге. На третьем и четвертом месте по затратам на подготовку оказались родители школьников из Казани и Уфы, заплатившие 8,5 тысячи и 8,4 тысячи рублей, соответственно. Меньше всего затраты у семей из Перми — в среднем 6,5 тысячи рублей», говорится в сообщении. Всего было опрошено 7,5 тысячи респондентов в 15 городах страны.

О субсидировании частных детсадов. В госпрограмму «Развитие образования» внесут правила выделения средств частным детсадам на создание мест для детей от 1,5 до 3 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как пояснила «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, «поддержка частных детсадов — очень востребованное и нужное направление, особенно актуально это для малых населённых пунктов, отдалённых районов, окраин крупных городов». Сообщается, что «для определения потребности регионов в софинансировании Минпросвещения направит в субъекты запросы. Регионы, в свою очередь, должны направить в ведомство списки создаваемых групп с указанием количества мест в каждой. Число мест должно быть не меньше двух и не более 12». Сенатор от Башкирии уверена, что поддержка частных детсадов выгодна не только их руководству, но и государству, отмечается в газете. «Частный бизнес более мобилен и может оперативно реагировать на те запросы, которые есть в обществе», — пояснила она.

Выше рейтинг. Как передает ТАСС, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги с «BВB-» до уровня «BBВ» со «стабильным» прогнозом шести городов и регионов РФ. Среди них Башкортостан, а также Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Татарстан и Челябинская область. По оценкам агентства, самостоятельная кредитоспособность Башкортостана находится на уровне «а-». «Это означает, что рейтинги дефолта эмитента соответствующих субнациональных образований сдерживаются суверенными РДЭ», — поясняется в сообщении. По мнению аналитиков, «указанные российские субъекты сохранят сильную кредитоспособность на самостоятельной основе в среднесрочной перспективе и их рейтинги по-прежнему будут сдерживаться суверенными РДЭ».

Меньше ипотечных сделок. По итогам первого полугодия 2019 года на рынке новостроек России заключено 146,1 тыс. ипотечных сделок, что на 17% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, выяснила «Стройгазета». Так, в Москве было выдано 15 тыс. ипотечных кредитов на 68,1 млрд рублей (за год -14% и -2% соответственно). В Санкт-Петербурге банки выдали 13,9 тыс. займов (-11%) на 39 млрд рублей (-1%). В газете уточнили, «что большой объем ипотечных сделок зафиксирован также в Краснодарском крае – 5900 сделок (-17% за год), в Башкортостане – 4900 займов (-16%) и Свердловской области – 4100 сделок (-35%)».

Стали известны детали контракта Кругового с «Зенитом». Как передали на «Матч ТВ», «защитник «Уфы» Данил Круговой подпишет с петербургским «Зенитом» контракт на 5 лет». Сообщается также, что «21-летний игрок текущий сезон проведет в аренде в уфимской команде, но сине-бело-голубые смогут его вернуть в зимнее трансферное окно». При этом «Зенит» заплатит «Уфе» за переход Кругового 2 млн евро. По словам гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова, «сделка состоится в понедельник или во вторник».