В Уфе названы даты проверки системы оповещения

УФА, 20 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Госкомитет республики по ЧС объявил о проверке системы оповещения в Уфе. Она пройдет с 20 по 22 августа. Поочередное кратковременное включение сирен и громкоговорителей начнется с Демского, Октябрьского, Калининского и Орджоникидзевского районов столицы. Их будут включать с 9.30 до 16.30 20 августа. Длительность их составит не более трех секунд.

22 августа с 10.30 до 16.00 часов проверка электросирен будет проводиться в Ленинском, Кировском и Советском районах города Уфы и в остальных муниципальных образованиях Республики Башкортостан.

В региональном госкомитете по ЧС напомнили, что в случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до 5 минут.