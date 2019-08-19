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В уфимском парке замечено большое скопление крупных улиток: эксперт объяснил их появление

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

В уфимском парке замечено большое скопление крупных улиток: эксперт объяснил их появление Фото: соцсети

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе местный житель заметил скопление улиток в районе улиц 50 лет СССР и Сагита Агиша — парке имени Лесоводов. По его словам, улитки начали лазить по деревьям в больших количествах.

«Это нормально или съедят дерево в корень?», — написал автор и поделился с подписчиками группы в соцсетях фотографиями моллюсков.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу нашествия улиток к инженеру по лесопользованию, малакологу (ученый, изучающий моллюсков — прим. автора) Линару Хабибулину.

«Это Helix lucorum — горная улитка. Вероятность их большого скопления напрямую зависит от их мест зимовок, так как эти улитки привезены. Каким образом они попали в парк — неизвестно. Отсутствие естественных хищников у горной улитки привело к их массовому размножению и удачному расположению зимовья, а именно у теплотрасс, которые проходят через парк им. Лесоводов. Теплотрассы служат искусственными зимовьями для улиток. Умирает их мало, и весной улитки снова выходят наружу», — рассказал эксперт.

Он отметил, что наблюдает их уже шестой год.

«Привычные ареалы обитания данного вида — это Азербайджан, Турция. В связи с тем, что в Башкирии их ареал обитания привязан напрямую к тепловым сетям и далеко от них они не распространяются, для растений улитки не представляют опасности. Они поедают молодую зелень, держатся на опушках, в светлых местах. На стволах деревьев улитки «спят», не питаются», — сообщил специалист-малаколог.

Теги: улитки, экспертное мнение
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