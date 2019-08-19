В Уфе сломали собаке ногу и выбросили животное из окна

Фото: источник

Фото: источник

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В уфимском общежитии №12 по улице Борисоглебской люди жестоко поиздевались над собакой. Как сообщила агентству «Башинформ» неравнодушная местная жительница, 14 августа двое пенсионеров, злоупотребляющих алкоголем, выбросили свою собаку породы той терьер из окна в коробке. Случившееся видел их сосед.

«Взрослую собаку выкинули в плохом состоянии: истощение и перелом лапы со смещением сустава. Операция обошлась в 10 500 рублей. От хозяев ни копейки не было выделено, деньги собрали при помощи волонтера и от людей, желающих помочь», — сказала уфимка.

Она добавила, что устно обратилась к участковому, но в помощи он отказал, ссылаясь на загруженность другими делами. Девушка тогда развернулась и ушла, но сейчас подумывает все же написать заявление.

Молодая уфимка сама наведалась к жительнице общежития и попыталась выяснить, что произошло. Она сняла на видео признание пенсионерки.

«Выкинула я, а лапу сломал он (сожитель – прим. ред. ). Я разозлилась и выкинула собаку. Он целый месяц не приходит (сожитель). Как его найти, не знаю», — путано рассказала хозяйка животного.

Собеседница отметила, что действия этих людей подпадают под статью «Жестокое обращение с животными» УК РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, у пожилой женщины в доме жили еще три щенка «для продажи».

«На данный момент щенков забрали и передали волонтеру для поиска новых хозяев», — пояснила собеседница, добавив, что живодеры остались безнаказанными и живут спокойной жизнью.

Сейчас собака живет у рассказавшей эту жуткую историю жительницы Уфы.

«Ева потихоньку поправляется. Кличку менять не стали, оставили ту, которую ей дали предыдущие хозяева. Она пока живет у меня, но моя собака ревнует. Буду ей подыскивать хороших хозяев», — добавила девушка.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального МВД, по информации волонтеров участковый уполномоченный полиции проводит проверку. Поступившее сообщение зарегистрировали без заявления.