Уфимцев приглашают на необычную благотворительную тренировку на крыше

УФА, 19 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Проект «Уфатактильная» Центра социальных технологий «Ломая барьеры» вновь объединяет уфимцев, чтобы собрать деньги на строительство еще одного тактильного мини-парка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Первая и пока единственная в России площадка, на которой расположены тактильные дорожки и стены, а также сенсорные клумбы с ароматическими растениями, открылась в июне в парке им. Якутова.

В данный момент продолжается сбор на строительство второго тактильного мини-парка — в Деме. С этой целью 22 августа пройдет необычная благотворительная тренировка — сайкл-марафон на крыше Верхняя Торговая Residence. Всего будет четыре тренировки: в 8.00, 13.00, 18.30 и 19.30 — каждая в сопровождении фотографа и видеографа.

Уфимцев и гостей города приглашают принять участие в благотворительной тренировке на сайклах, чтобы сделать доброе дело, весело и здорово провести время, а на память получить яркие кадры. Стоимость тренировки — 600 рублей (+ любой взнос по желанию).