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16 августа Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Для гостей фестиваля «Молочная страна» приготовят 12 тонн «приветственного» молока

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Гостей фестиваля «Молочная страна» в Уфе традиционно будут встречать приветственным стаканом молока. Для этого молочный спонсор праздника — группа компаний «Росмол» предоставит 12 тонн молока.

В фестивале примут участие все крупнейшие производители молочных продуктов. Будет организована «Молочная ярмарка», «Фермерский рынок», «Сырная лавка». Представят свою продукцию девять производителей ремесленных сыров, а также состоится мастер-класс по приготовлению сыра.

На полях фестиваля объявят победителей конкурса «Лучший сыр Башкортостана». Будет работать живая ферма, где гости фестиваля смогут увидеть настоящих коров, телят, коз и кобыл. На площади также состоится всероссийская танцевальная гонка шоу «Танцы» от телеканала ТНТ.

Запланирован и «Деловой завтрак», на котором участники обсудят перспективы развития рынка молока.

Фестиваль «Молочная страна» состоится 24 августа на территории парка «Ватан» (уфимский амфитеатр за Конгресс-холлом «Торатау»).

Теги: фестиваль
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