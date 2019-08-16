Фото: АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ Башкортостан, Vk В мэрии Уфы прокомментировали инцидент с обвалившимся в квартире потолком Фото: АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ Башкортостан, Vk

УФА, 16 авг 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В группе «АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ Башкортостан» «ВКонтакте» 16 августа появилось сообщение о том, что в жилом доме №1б по улице Губкина, 1959 года постройки, обваливается не только крыша и потолки, но даже стены.

«Постоянные проблемы с канализацией. Дом неоднократно попадал под снос и расселение с 2013 года, однако дом стоит, жители живут, а вернее, пытаются выжить», — написано в паблике.

Агентство «Башинформ» обратилось в пресс-службу администрации Уфы за комментарием по поводу случившегося.

Выяснилось, что жилой двухэтажный двухподъездный дом с 12 квартирами находится на обслуживании ЖЭУ № 21 ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района».

«В план капитального ремонта на 2017-2019 годы дом не включен, а включен в предварительный план капитального ремонта подъездов многоквартирного дома на 2024 год. Аварийным дом не признан, — сообщили в мэрии города. — Собственник квартиры №2, проживающая на первом этаже, обратилась на телевидение, обращений по поводу обрушения потолка в управляющую компанию не поступало. При осмотре потолка сотрудники ЖЭУ следов подтека не обнаружили».

Отдел снабжения УЖХ Орджоникидзевского района Уфы закупил материалы для ремонта потолка и крыши. В течение двух дней силами ЖЭУ № 21 будут произведены соответствующие работы.