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В Уфе временно ограничат движение транспорта по улице Летчиков

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе временно ограничат движение транспорта по улице Летчиков Фото: Ксения Калинина

УФА, 16 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе временно ограничат движение транспорта по улице Летчиков. Там продолжается строительство улицы. На первом этапе проводятся подготовительные работы — монтаж ливневой канализации и дренажной системы, уплотнение дорожного полотна и устройство бордюрного камня.

Как сообщили в мэрии, движение транспорта будет перекрыто с 19 августа до 23 августа на пересечении улицы Летчиков и местного съезда у здания, расположенного по улице Летчиков.

В процессе производства работ по улице Летчиков планируется строительство ливневых очистных сооружений переустройство коммуникаций, наружного электроосвещения и электроснабжения, устройство основной проезжей части — четырёх полос движения, местного проезда, тротуаров, газонов.

Также будет сделано обустройство двусторонней велодорожки, совмещенной с тротуаром, парковочных мест на боковом проезде, остановочных пунктов общественного транспорта. В завершение строительства предусмотрена установка дорожных знаков, транспортных и пешеходных светофоров, а также будет нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Администрация города Уфы обращается к уфимцам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.

Теги: ограничение движения
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