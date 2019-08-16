Фото: Валерий Шахов Раздельный сбор мусора в Башкирии: как внедряется и готовы ли к нему жители? Фото: Валерий Шахов

УФА, 16 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане, как и во всей стране, в связи с переходом на новую систему обращения с отходами с начала года назрела острая необходимость в раздельном сборе мусора. Только таким образом можно снизить огромный объем отходов, которые сейчас выбрасываются на полигоны, и уменьшить колоссальный урон окружающей среде, трубят экологи.

Как внедряется раздельная сортировка отходов (РСО) в Башкирии, готовы ли к ней жители республики и как мотивировать к ней граждан, обсудили участники круглого стола, организованного региональным отделением Общероссийского народного фронта 15 августа. В нем приняли участие регоператоры по обращению с отходами, представители Минэкологии, МинЖКХ, общественных объединений и организаций.

Представители сферы обращения с отходами не перестают повторять об эффективности сортировки мусора уже на уровне жилых домов и дворов. Смешиваясь в одном мусорном пакете, а затем мусорном контейнере с другим отходами, все они попросту теряют большую ресурсную часть. На западе культура раздельного сбора мусора у населения очень хорошо развита, поэтому до 80% сырья там уходит на вторичную переработку. В России же перерабатывается только 4-5% всего мусора, остальное отправляется на свалки, официальные или стихийные. Только в Башкирии ежегодно образуется более 2 млн тонн отходов, большая часть в дальнейшем гниет на полигонах.

Условия для раздельного сбора мусора

В том или ином виде раздельный сбор мусора в Башкирии существует, но, к сожалению, носит фрагментарный характер, говорит модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Башкортостане Мурад Шафиков.

К примеру, в Уфе стартовала программа по установке баков для раздельного сбора, но для мегаполиса этого мало. Пока в Кировском, Ленинском и Калининском районах установлена 51 площадка с контейнерами, куда жители могут отдельно выкидывать, стекло, пластик, бумагу. Новшество с энтузиазмом восприняли уфимцы. Люди узнают, где находятся эти площадки, и привозят отобранные по фракциям отходы из других районов столицы.

Есть в Уфе ряд инициативных групп, которые самостоятельно принимают раздельно собранный мусор от горожан и отвозят его на вторичную переработку. О них мы писали в нашем лонгриде «Где в Уфе сдать мусор на переработку?».

В ближайшее время эксперименты по раздельному сбору мусора планируют внедрить в Туймазах и Стерлитамаке.

Как мотивировать людей сортировать мусор?

В первую очередь жители, ответственно относящиеся к раздельному сбору, должны получать ощутимую скидку на услугу по вывозу мусора. Пока на переходный период в республике установлена фиксированная плата за вывоз ТКО. Для жителей многоквартирных домов сумма составляет 70 рублей с человека, для жителей сел и населенных пунктов, где ранее мусор не вывозился, — 35 рублей с человека.

Так, рублем мотивируют садоводов в садовом товариществе «Ромашка» в Уфимском районе. Накопление мусора здесь ведется по раздельной системе: стекло, пластик, твердые отходы. И соответственно, за счет этого, люди платят меньше 70 рублей в месяц.

«Мотивация для жителей будет, когда плата за вывоз мусора для тех, кто собирает отходы раздельно, и тех, кто об этом даже не задумывается, будет отличаться в разы», — отмечает староста села Марковский Стерлитамакского района Денис Николаев.

Он сам на собственные деньги намерен приобрести контейнеры в подворья жителей. Контейнерная площадка с баками для раздельного сбора ТКО уже обустроена — рядом с кладбищем. Квитанции жителям за вывоз мусора пока не приходят.

Эксперимент по РСО в Стерлитамаке

Компания «Мохит-СТР» в Стерлитамаке намерена запустить на двух площадках города эксперимент, который затем планируют внедрить по всей республике. Это нужно для того, чтобы выработать в регионе тариф для раздельного сбора, которого пока нет.

Они предлагают для населения двухпоточную систему сбора: ставят на площадке 3 контейнера для «сухих» отходов, к которым относятся бумага, стекло, пластик, и один контейнер для «мокрых» отходов — остатки еды и то, что ею загрязнено. Также будет установлен контейнер для крупногабаритных отходов. Экономия для жителей в таком случае должна стать 50%, плата будет 40 рублей, говорит гендиректор Айрат Максадов.

Не окажется ли весь отсортированный мусор в одной куче?

﻿«Тут главное — контроль и исполнение. Нельзя обмануть население, как это было в 2003 году. Тогда был эксперимент: разделяли в контейнерах бумагу, стекло, пластик, а машина приезжала и грузила все вместе, — вспомнил Айрат Максадов. — Сейчас к раздельному сбору отходов готовы и операторы, и перевозчики».

В настоящее время в республике функционируют 14 мусоросортировочных комплексов, куда свозится почти весь мусор, производимый жителями Башкирии, но не все отходы отправляются на переработку. Извлекаются до 50 видов фракций: разные виды пластика, полиэтилен, бумага, стекло, алюминий, металл, текстиль и другое. Из всего видов отходов хороший сбыт на рынке вторсырья имеют только пластик, картон и стекло.

Руководитель общества экологов в Стерлитамаке Расуль Хамзин предполагает начать внедрять в городе раздельный сбор мусора с использованием системы штрих-код, который будет учитывать количество отсортированных человеком отходов. Электронная система позволит гражданам значительно экономить, также будет под контролем порядок сортировки мусора.

﻿«Это проект на перспективу, на будущее, — говорит Расуль Хамзин. — Регоператор «Эко-сити» готов финансировать его, готовы к его внедрению несколько предприятий, в том числе БСК, три школы».

Кроме того, граждан со школьной скамьи необходимо экологически просвещать, делают вывод участники круглого стола.

«Люди готовы к внедрению раздельного сбора мусора, считаем, что в Уфе даже нет необходимости мотивации населения рублем, — отмечалось на совещании. — Сознательность граждан растет. Люди, действительно, если видят порядок, сами к нему и стремятся. Если же ситуация доводится до критической — переполнены контейнеры, мусор не вывозится, тогда и у людей нет стремления к порядку»

Также на круглом столе обсудили необходимость строительства контейнерных площадок на новых возводимых объектах уже на этапе проектирования.

Экологической катастрофой в миниатюре

сейчас является ситуация с экобоксами, установленными в свое время по всему городу. Контейнеры, предназначенные для сбора батареек, люминесцентных ламп и других токсичных отходов, попросту перестали обслуживаться. Директор предприятия «Ареал», которое занимается утилизацией опасных отходов, Елена Изибаева считает, что казалось бы такой нужный экопроект оказался недоработанным. В компанию обратилось УЖХ города с просьбой утилизировать содержимое боксов.

﻿«При вскрытии этих контейнеров мы видим, что лампы скатываются в полиэтиленовые пакеты, по СанПиНам это невозможно. Это должен быть герметичный сбор, герметичная тара. В идеале это должен быть контейнер со съемным картриджем. Сейчас мы не можем на территории жилого дома без риска для жизни все это перегружать в нашу машину. Мы готовы работать, знаем, что это проблема существует, но в комплексе подойти к экобоксам в таких условиях мы не можем. Просьба — поднять этот вопрос», — говорит Елена Изибаева.

﻿«Считаю, что необходимо включить в критерии оценки деятельности органов местного самоуправления, уровень организации контейнерных площадок для раздельного сбора мусора, опасных отходов. Конечно, необходимо мотивировать и жителей, и регоператоров. Также необходима соответствующая нормативно-правовая база, чтобы система РСО заработала. Пока не проведем эксперимент, мы так и не сдвинемся в этом вопросе», — резюмировал Мурад Шафиков.