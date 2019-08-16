Раздельный сбор мусора в Башкирии: как внедряется и готовы ли к нему жители?
Раздельный сбор мусора в Башкирии: как внедряется и готовы ли к нему жители? Фото: Валерий Шахов
УФА, 16 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкортостане, как и во всей стране, в связи с переходом на новую систему обращения с отходами с начала года назрела острая необходимость в раздельном сборе мусора. Только таким образом можно снизить огромный объем отходов, которые сейчас выбрасываются на полигоны, и уменьшить колоссальный урон окружающей среде, трубят экологи.
Как внедряется раздельная сортировка отходов (РСО) в Башкирии, готовы ли к ней жители республики и как мотивировать к ней граждан, обсудили участники круглого стола, организованного региональным отделением Общероссийского народного фронта 15 августа. В нем приняли участие регоператоры по обращению с отходами, представители Минэкологии, МинЖКХ, общественных объединений и организаций.
Представители сферы обращения с отходами не перестают повторять об эффективности сортировки мусора уже на уровне жилых домов и дворов. Смешиваясь в одном мусорном пакете, а затем мусорном контейнере с другим отходами, все они попросту теряют большую ресурсную часть. На западе культура раздельного сбора мусора у населения очень хорошо развита, поэтому до 80% сырья там уходит на вторичную переработку. В России же перерабатывается только 4-5% всего мусора, остальное отправляется на свалки, официальные или стихийные. Только в Башкирии ежегодно образуется более 2 млн тонн отходов, большая часть в дальнейшем гниет на полигонах.
Условия для раздельного сбора мусора
В том или ином виде раздельный сбор мусора в Башкирии существует, но, к сожалению, носит фрагментарный характер, говорит модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Башкортостане Мурад Шафиков.
К примеру, в Уфе стартовала программа по установке баков для раздельного сбора, но для мегаполиса этого мало. Пока в Кировском, Ленинском и Калининском районах установлена 51 площадка с контейнерами, куда жители могут отдельно выкидывать, стекло, пластик, бумагу. Новшество с энтузиазмом восприняли уфимцы. Люди узнают, где находятся эти площадки, и привозят отобранные по фракциям отходы из других районов столицы.
Есть в Уфе ряд инициативных групп, которые самостоятельно принимают раздельно собранный мусор от горожан и отвозят его на вторичную переработку. О них мы писали в нашем лонгриде «Где в Уфе сдать мусор на переработку?».
В ближайшее время эксперименты по раздельному сбору мусора планируют внедрить в Туймазах и Стерлитамаке.
Как мотивировать людей сортировать мусор?
В первую очередь жители, ответственно относящиеся к раздельному сбору, должны получать ощутимую скидку на услугу по вывозу мусора. Пока на переходный период в республике установлена фиксированная плата за вывоз ТКО. Для жителей многоквартирных домов сумма составляет 70 рублей с человека, для жителей сел и населенных пунктов, где ранее мусор не вывозился, — 35 рублей с человека.
Так, рублем мотивируют садоводов в садовом товариществе «Ромашка» в Уфимском районе. Накопление мусора здесь ведется по раздельной системе: стекло, пластик, твердые отходы. И соответственно, за счет этого, люди платят меньше 70 рублей в месяц.
«Мотивация для жителей будет, когда плата за вывоз мусора для тех, кто собирает отходы раздельно, и тех, кто об этом даже не задумывается, будет отличаться в разы», — отмечает староста села Марковский Стерлитамакского района Денис Николаев.
Он сам на собственные деньги намерен приобрести контейнеры в подворья жителей. Контейнерная площадка с баками для раздельного сбора ТКО уже обустроена — рядом с кладбищем. Квитанции жителям за вывоз мусора пока не приходят.
Эксперимент по РСО в Стерлитамаке
Компания «Мохит-СТР» в Стерлитамаке намерена запустить на двух площадках города эксперимент, который затем планируют внедрить по всей республике. Это нужно для того, чтобы выработать в регионе тариф для раздельного сбора, которого пока нет.
Они предлагают для населения двухпоточную систему сбора: ставят на площадке 3 контейнера для «сухих» отходов, к которым относятся бумага, стекло, пластик, и один контейнер для «мокрых» отходов — остатки еды и то, что ею загрязнено. Также будет установлен контейнер для крупногабаритных отходов. Экономия для жителей в таком случае должна стать 50%, плата будет 40 рублей, говорит гендиректор Айрат Максадов.
Не окажется ли весь отсортированный мусор в одной куче?
«Тут главное — контроль и исполнение. Нельзя обмануть население, как это было в 2003 году. Тогда был эксперимент: разделяли в контейнерах бумагу, стекло, пластик, а машина приезжала и грузила все вместе, — вспомнил Айрат Максадов. — Сейчас к раздельному сбору отходов готовы и операторы, и перевозчики».
Руководитель общества экологов в Стерлитамаке Расуль Хамзин предполагает начать внедрять в городе раздельный сбор мусора с использованием системы штрих-код, который будет учитывать количество отсортированных человеком отходов. Электронная система позволит гражданам значительно экономить, также будет под контролем порядок сортировки мусора.
«Это проект на перспективу, на будущее, — говорит Расуль Хамзин. — Регоператор «Эко-сити» готов финансировать его, готовы к его внедрению несколько предприятий, в том числе БСК, три школы».Кроме того, граждан со школьной скамьи необходимо экологически просвещать, делают вывод участники круглого стола.
Также на круглом столе обсудили необходимость строительства контейнерных площадок на новых возводимых объектах уже на этапе проектирования.
«При вскрытии этих контейнеров мы видим, что лампы скатываются в полиэтиленовые пакеты, по СанПиНам это невозможно. Это должен быть герметичный сбор, герметичная тара. В идеале это должен быть контейнер со съемным картриджем. Сейчас мы не можем на территории жилого дома без риска для жизни все это перегружать в нашу машину. Мы готовы работать, знаем, что это проблема существует, но в комплексе подойти к экобоксам в таких условиях мы не можем. Просьба — поднять этот вопрос», — говорит Елена Изибаева.
«Считаю, что необходимо включить в критерии оценки деятельности органов местного самоуправления, уровень организации контейнерных площадок для раздельного сбора мусора, опасных отходов. Конечно, необходимо мотивировать и жителей, и регоператоров. Также необходима соответствующая нормативно-правовая база, чтобы система РСО заработала. Пока не проведем эксперимент, мы так и не сдвинемся в этом вопросе», — резюмировал Мурад Шафиков.