Интерес к получению допобразования в БАГСУ вырос в два раза

Интерес к получению допобразования в БАГСУ вырос в два разапартнерский материал
УФА, 16 авг 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.
Как сообщает Республиканский центр (институт) профессиональных компетенций ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления при Главе республики Башкортостан» (далее — РЦПК), за первое полугодие 2019 года количество слушателей программ дополнительного профессионального образования увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Так, по состоянию на 1 июля 2018 года, обучение по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки (в том числе дистанционным) и иным мероприятиям (мастер-классы, тренинги и т. д.) прошли 1513 человек, а на 1 июля 2019 года – 2759 человек. По словам проректора БАГСУ Ильдуса Шаяхметова, увеличение количества слушателей Академии по программам дополнительного профессионального образования связано с активной работой с региональными органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также увеличением количества программам дополнительного профессионального образования.
Благодаря способности РЦПК быстро меняться и включать в учебный процесс инновационные технологии, для слушателей внедряются самые актуальные направления подготовки. Например, в последнее время здесь появились такие востребованные программы, как «Управление проектами в органах государственной власти», «Цифровая экономика», «Бережливое производство» и др., которые позволяют готовить современных управленцев.
Традиционно популярными у жителей Башкирии остались и такие программы, как «Государственное и муниципальное управление», «Управление государственными и муниципальными закупками», «Ораторское искусство» и др.
- Дополнительное образование с каждым годом становится все более востребованным. Это возможность в сжатые сроки освоить новую профессию, получить новые компетенции, что расширит круг возможностей профессионала и поможет ему выйти на новый уровень заработка и прогрессивного карьерного роста. Для этого не нужно тратить годы – обучение по программам дополнительного профессионального образования РЦПК БАГСУ длиться от нескольких дней до полугода в зависимости от выбранного направления, — говорит Ильдус Фаатович. — Кроме того, получать знания можно без отрыва от основной работы – мы предоставляем возможность обучаться дистанционно. На сегодняшний день в РЦПК реализуется более 100 программ дополнительного профессионального образования, обучение по которым за прошлый год прошли уже более 4500 человек.