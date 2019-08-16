Фото: Рустам Сиразетдинов В Башкирии выберут нового главу местного отделения Русского географического общества Фото: Рустам Сиразетдинов

УФА, 16 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Накануне в Уфе прошло заседание Совета регионального отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан. Члены Совета большинством голосов проголосовали за внесение в список на голосование на общем собрании Башкирского регионального отделения РГО кандидатуры ректора Башкирского государственного педагогического университета, действительного члена РГО Салавата Сагитова на пост председателя регионального отделения. Об этом агентству «Башинформ» сообщил член Совета БРО РГО, журналист Рустам Сиразетдинов.

Также члены Совета утвердили дату проведения общего собрания. Оно состоится 27 августа, в 14 часов, в конференц-зале Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан. По словам исполняющего обязанности председателя БРО РГО Вячеслава Аброщенко, кандидатура Салавата Сагитова — лучший вариант на пост руководителя организации, это опытный и уважаемый руководитель, политик и общественный деятель, чей авторитет принесет большую пользу развитию РГО. Сам Вячеслав Аброщенко намерен до выборов снять свою кандидатуру на пост председателя. Ожидается, что он, будучи один из учредителей БРО РГО, станет первым заместителем председателя, с правом финансовой подписи.

На Совете были предложены кандидатуры главного редактора БСТ Гузель Хамитовой и известного путешественника и блогера Олега Чегодаева для введения в состав Совета РГО, вместо выбывших.