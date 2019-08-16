Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.89 ↑

EUR 73.45 ↓

16 августа Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии выберут нового главу местного отделения Русского географического общества

ОБЩЕСТВО
Фото: Рустам Сиразетдинов

В Башкирии выберут нового главу местного отделения Русского географического общества Фото: Рустам Сиразетдинов

УФА, 16 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Накануне в Уфе прошло заседание Совета регионального отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан. Члены Совета большинством голосов проголосовали за внесение в список на голосование на общем собрании Башкирского регионального отделения РГО кандидатуры ректора Башкирского государственного педагогического университета, действительного члена РГО Салавата Сагитова на пост председателя регионального отделения. Об этом агентству «Башинформ» сообщил член Совета БРО РГО, журналист Рустам Сиразетдинов.

Также члены Совета утвердили дату проведения общего собрания. Оно состоится 27 августа, в 14 часов, в конференц-зале Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан. По словам исполняющего обязанности председателя БРО РГО Вячеслава Аброщенко, кандидатура Салавата Сагитова — лучший вариант на пост руководителя организации, это опытный и уважаемый руководитель, политик и общественный деятель, чей авторитет принесет большую пользу развитию РГО. Сам Вячеслав Аброщенко намерен до выборов снять свою кандидатуру на пост председателя. Ожидается, что он, будучи один из учредителей БРО РГО, станет первым заместителем председателя, с правом финансовой подписи.

На Совете были предложены кандидатуры главного редактора БСТ Гузель Хамитовой и известного путешественника и блогера Олега Чегодаева для введения в состав Совета РГО, вместо выбывших.

Теги: Башкирское отделение РГО
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Житель Башкирии обвиняется в жестоком убийстве знакомого на железной дороге
Магнитогорский следственный отдел на транспорте завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Башкортостана. Мужчина обвиняется в
Экс-дознавательница в положении? Адвокат бывшего полицейского прокомментировал слухи
В Кировском районном суде Уфы 15 августа прошло очередное заседание по уголовному делу об изнасиловании экс-дознавательницы. Как сообщалось ранее, в зал
В суде Уфы собрались все участники дела об изнасиловании экс-дознавательницы
В Кировском районном суде Уфы 15 августа проходит заседание по уголовному делу об изнасиловании экс-дознавательницы. В зале суда собрались все участники
Башкортостан поддержит башкир Татарстана в изучении родного языка
Республика Башкортостан поддержит башкир Татарстана в изучении башкирского языка. Этот вопрос особенно беспокоит почти 6 тысяч наших соотечественников, к
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть