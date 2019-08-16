Фото: Ксения Калинина В Башкирии пациент ответит за избиение фельдшера в суде Фото: Ксения Калинина

УФА, 16 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамаке материалы проверки по факту избиения фельдшера скорой медицинской помощи будут переданы в мировой суд для возбуждения уголовного дела. По информации профсоюза работников здравоохранения РБ, экспертиза доказала, что медику был причинен легкий вред здоровью, а это уже статья уголовного кодекса, которая предусматривает как крупный штраф, так и исправительные работы.

«Нападения на медиков в последнее время участились, но в полиции напрямую говорили, что виновных вряд ли даже оштрафуют, — сообщил правовой инспектор труда профсоюза Илья Дмитриев. – В суде мы будем добиваться справедливого наказания, требовать с виновника выплаты моральной компенсации и фактически понесенных расходов — утраченного заработка и расходов на лечение фельдшера».

В ведомстве напомнили, что в конце апреля нетрезвый пациент вызвал скорую помощь и потребовал от фельдшера выписать ему больничный, чтобы «закрыть» на работе прогул. Медик ему объяснил, что такие справки выдают на Станции медицинской помощи. Тогда пациент потребовал госпитализации. Он выхватил свою медкарту, начал материться, порвал все документы и накинулся с кулаками на фельдшера, нанося ему удары по голове. Медику удалось выбежать из квартиры. Через некоторое время медработник вернулся в злополучную квартиру с полицейскими. Фельдшер написал заявление о нападении, а после поехал в травмпункт городской больницы, где ему поставили диагноз — сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. На больничном он провел 21 день.

Рассмотрение инцидента в рамках уголовного дела стало возможным благодаря вмешательству профсоюза, который потребовал от полиции дополнительного расследования и экспертизы.