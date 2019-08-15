Благовещенск планирует благоустроить пруд с помощью федеральной поддержки

Фото: Олег Яровиков







Фото: Олег Яровиков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 авг 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня в рамках своей рабочей поездки по Благовещенску Радий Хабиров осмотрел городской пруд. Глава администрации района Олег Голов рассказал о планах муниципалитета по обустройству этого общественного пространства. По его словам, Минприроды республики сформировало заявку на участие в конкурсе федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Имеется положительное заключение экспертизы на инженерные изыскания. Сама проектная документация сейчас проходит государственную экспертизу, результаты которой должны стать известны 15 декабря. Если все пройдет нормально, первые субсидии должны поступить уже в 2021 году. Стоимость проекта оценивается в 110 миллионов рублей. Площадь пруда составляет около 40 гектаров и он находится на балансе Благовещенского арматурного завода.

«Этот пруд благовещенцы очень любят. Но он очень запущенный. Не устаю повторять каждому главе муниципалитета – приводите в порядок места отдыха горожан. Мы ведь уже хорошо знаем по собственному опыту: когда у мамочек с детьми (да и у всех остальных) есть возможность погулять в красивом месте — настроение у них становится гораздо лучше, нельзя ведь все сводить только к экономике. Этот пруд поможем привести в порядок, пусть в каждом муниципалитете будет такой ухоженный чудесный уголок», — написал Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях после осмотра городского пруда Благовещенска.