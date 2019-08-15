Фото: Артек Как ребенку из Башкирии попасть в лагерь на побережье Крыма «Артек» Фото: Артек

УФА, 15 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Попасть в «Артек» — реально. В 2018 году это доказали 752 ребенка из Башкирии. В этом году за восемь смен международный детский центр на Крымском полуострове принял уже 465 школьников республики. Впереди еще семь смен и у каждого есть шанс попасть в лучший лагерь России.

Корреспондент ИА «Башинформ» посетил отремонтированный «Артек» (хотя реставрация и строительство еще продолжаются), пообщался с ребятами из Башкирии и узнал, чему их там учат. Подробная инструкция того, как получить путевку в «Артек», а после гордо заявлять: «Артековец сегодня, артековец всегда», в специальном проекте агентства.